Arkeologlar, Orta Amerika'da yapılan kazılarda yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen ve altın eserlerle dolu bir mezarı gün yüzüne çıkardı. Keşif, El Caño Arkeolojik Alanı'nda gerçekleştirildi ve bölgedeki tarih araştırmaları açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Panama Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaya çıkarılan mezar hem içindeki değerli eşyalar hem de yapısal özellikleriyle dikkat çekiyor.
2009'da tespit edildi önemi yıllar sonra anlaşıldı
NY Post'ta yer alan habere göre kazı çalışmalarında bulunan mezarın "3 numaralı mezar" olarak adlandırıldığı ve ilk kez 2009 yılında fark edildiği belirtildi. Ancak arkeologlar mezarın gerçek önemini ve içindeki zenginliği ancak son yıllarda yapılan detaylı kazılar sayesinde anlayabildi. Mezarda merkezde tek bir kişinin gömülü olduğu ve bu kişinin etrafının toplumdaki yüksek statüsünü simgeleyen değerli eşyalarla çevrildiği ifade ediliyor.
Altın zırhlar, küpeler ve seramikler bulundu
Mezarda bulunan eserler arasında iki altın göğüs zırhı, iki kol manşeti ve iki küpe yer alıyor. Bunun yanı sıra özenle yapılmış seramik kaplar da dikkat çekiyor. Eşyaların üzerindeki desenlerin ölen kişinin aile soyunu veya toplumdaki konumunu temsil ettiği düşünülüyor. Uzmanlara göre altının seçilmesinin nedeni hem dayanıklı olması hem de sembolik mesajları uzun süre koruyabilmesidir.
Toplumda yüksek statüye sahipti
Kazı çalışmalarını yürüten Fundación El Caño ekibinde görev yapan antropolog Alexa Hancock, bulunan altın eşyaların gömülen kişinin toplumda oldukça yüksek bir statüye sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Hancock ayrıca küpelerin içinde bulunan taşların henüz kesin olarak tanımlanamadığını ve bilimsel incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Altının yerel panama kaynaklı olduğu belirlendi
Araştırmacılar tarafından yapılan analizlerde mezardan çıkarılan altının yerel kaynaklardan geldiği doğrulandı. Uzmanlar, tasarımların Orta Panama'da MS 8. ve 11. yüzyıllar arasında gelişen Gran Coclé kültürüne ait olduğunu düşünüyor. Bu durum, bölgede o dönemde gelişmiş bir zanaat geleneği ve güçlü bir toplumsal yapı bulunduğunu ortaya koyuyor.
Keşif tarih araştırmaları için büyük önem taşıyor
Arkeologlara göre bu mezarın keşfi yalnızca bir gömü alanının bulunması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bölgedeki sosyal yapı, siyasi güç dengeleri, ticaret ağları ve dini ritüeller hakkında da yeni bilgiler sağlayabilir. Bu nedenle keşif Panama arkeolojisi açısından son yılların en önemli buluşlarından biri olarak görülüyor.
Kazı çalışmaları önümüzdeki yıllarda devam edecek
Kazı çalışmaları Ocak ayında başladı ve araştırmalar henüz tamamlanmış değil. Uzmanlar şu ana kadar mezarda en az üç kişinin kalıntısının bulunduğunu ancak kazılar ilerledikçe daha fazla bireyin ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Araştırma ekibi çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve mezarın tüm sırlarının ortaya çıkarılmasının zaman alacağını ifade ediyor.