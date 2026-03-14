Arkeologlar Panama'daki El Caño Arkeolojik Alanı'nda yaklaşık bin yıllık altın eserlerle dolu bir mezar keşfetti.

Mezarda iki altın göğüs zırhı, iki kol manşeti, iki küpe ve özenle yapılmış seramik kaplar bulundu.

Bulunan altın eşyaların yerel kaynaklı olduğu ve MS 8-11. yüzyıllar arasındaki Gran Coclé kültürüne ait olduğu belirlendi.

Mezar ilk kez 2009 yılında tespit edilmiş ancak gerçek önemi son yıllarda yapılan detaylı kazılarla anlaşılmıştır.

Kazı çalışmaları devam ediyor ve şu ana kadar en az üç kişinin kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar, Orta Amerika'da yapılan kazılarda yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen ve altın eserlerle dolu bir mezarı gün yüzüne çıkardı. Keşif, El Caño Arkeolojik Alanı'nda gerçekleştirildi ve bölgedeki tarih araştırmaları açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Panama Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaya çıkarılan mezar hem içindeki değerli eşyalar hem de yapısal özellikleriyle dikkat çekiyor.

Arkeologlar Panama'da altın dolu bir mezar keşfetti. Fotoğraf: Panama Kültür Bakanlığı 2009'da tespit edildi önemi yıllar sonra anlaşıldı NY Post'ta yer alan habere göre kazı çalışmalarında bulunan mezarın "3 numaralı mezar" olarak adlandırıldığı ve ilk kez 2009 yılında fark edildiği belirtildi. Ancak arkeologlar mezarın gerçek önemini ve içindeki zenginliği ancak son yıllarda yapılan detaylı kazılar sayesinde anlayabildi. Mezarda merkezde tek bir kişinin gömülü olduğu ve bu kişinin etrafının toplumdaki yüksek statüsünü simgeleyen değerli eşyalarla çevrildiği ifade ediliyor.