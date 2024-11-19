Biden giderayak ateşledi... Nedir bu ATACMS füzesi? Menzili ve hedefleri...

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

NEDİR BU ATACMS FÜZESİ?

Peki ATACMS, ABD merkezli Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli bir taktik balistik füze sistemidir. Kara Kuvvetleri için tasarlanan bu sistem, özellikle yüksek öneme sahip hedeflerin hızlı ve etkili bir şekilde imhasında kullanılıyor.

ATACMS FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Menzil: ATACMS füzeleri, varyantlarına göre 300 km'ye kadar etkili bir menzile sahip. Bu özellik, düşman hatlarının derinliklerindeki kritik hedefleri vurma kapasitesi sunuyor.

ATACMS füzesi özellikleri (İnfografik: AA)

Savaş Başlığı: Füze, konvansiyonel patlayıcı başlıklarla donatılmış olup geniş bir etki alanına sahip. Bu sayede düşman hava savunma sistemleri, komuta merkezleri ve lojistik hatları gibi hedefleri etkili bir şekilde imha edebiliyor.