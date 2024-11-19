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Biden giderayak ateşledi... Nedir bu ATACMS füzesi? Menzili ve hedefleri...

Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı, "savaşları bitireceğim" çıkışına ABD içinden sabotaj geldi. İki ay sonra görevi bırakacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya, Amerikan menşeli balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdi. Gelişme sonrası Kiev yönetimi Amerikan yapımı ATACMS füzelerini ateşledi. Rusya füzelerin S-400'ler tarafından engellendiğini açıkladı. Peki nedir bu ATACMS füzesi? İşte özellikleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:18 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:28
Biden giderayak ateşledi... Nedir bu ATACMS füzesi? Menzili ve hedefleri...

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından "savaşları bitireceğim" çıkışı çok konuşulurken iki ay sonra görevi devredecek olan Joe Biden yönetiminden dikkat çekici bir adım geldi.

JOE BIDEN'DAN GİDERAYAK FÜZE İZNİ!
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i gazlayarak savaşa sokan ABD yönetimi bu kez Ukrayna'ya Amerikan yapımı balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdi.

ATACMS füzesi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ATACMS füzesi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

UKRAYNA ATACMS'LARI ATEŞLEDİ
Bu kararın ardından Kiev yönetimi, ATACMS füzelerini ateşledi.

RUSYA AÇIKLADI: 6 FÜZE FIRLATILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya ATACMS füzelerinin engellendiğini açıkladıRusya ATACMS füzelerinin engellendiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

S-400'LER DURDURDU
Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

S-400 (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)S-400 (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

NEDİR BU ATACMS FÜZESİ?
Peki ATACMS, ABD merkezli Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli bir taktik balistik füze sistemidir. Kara Kuvvetleri için tasarlanan bu sistem, özellikle yüksek öneme sahip hedeflerin hızlı ve etkili bir şekilde imhasında kullanılıyor.

ATACMS FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Menzil: ATACMS füzeleri, varyantlarına göre 300 km'ye kadar etkili bir menzile sahip. Bu özellik, düşman hatlarının derinliklerindeki kritik hedefleri vurma kapasitesi sunuyor.

ATACMS füzesi özellikleri (İnfografik: AA)ATACMS füzesi özellikleri (İnfografik: AA)

Savaş Başlığı: Füze, konvansiyonel patlayıcı başlıklarla donatılmış olup geniş bir etki alanına sahip. Bu sayede düşman hava savunma sistemleri, komuta merkezleri ve lojistik hatları gibi hedefleri etkili bir şekilde imha edebiliyor.

Fırlatma Platformu: ATACMS füzeleri, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ve MLRS (Multiple Launch Rocket System) platformlarından fırlatılabiliyor. Bu hareket kabiliyeti, operasyonel esnekliği artırıyor.

Hassasiyet: Gelişmiş GPS güdüm sistemi sayesinde, hedeflere metre hassasiyetinde vuruş yapabiliyor.

SAVAŞ ALANINDAKİ ROLÜ
ATACMS, modern savaşlarda hız ve hassasiyetin önem kazandığı bir dönemde, yüksek ateş gücüyle fark yaratıyor. Özellikle, kara harekatlarının başarısını artırmak ve hava savunma sistemlerini bastırmak için kritik bir rol üstleniyor.

Nükleer savaşa adım adım! Biden yetki verdi Ukrayna ATACMS füzeleriyle Rusyayı vurdu! Putinden doktrin hamlesiNükleer savaşa adım adım! Biden yetki verdi Ukrayna ATACMS füzeleriyle Rusyayı vurdu! Putinden doktrin hamlesi

ATACMS'TAN NÜKLEERE...
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Rusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladıRusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı
Rusya'dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı

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