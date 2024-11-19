Biden giderayak ateşledi... Nedir bu ATACMS füzesi? Menzili ve hedefleri...

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."
S-400 (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
NEDİR BU ATACMS FÜZESİ?
Peki ATACMS, ABD merkezli Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli bir taktik balistik füze sistemidir. Kara Kuvvetleri için tasarlanan bu sistem, özellikle yüksek öneme sahip hedeflerin hızlı ve etkili bir şekilde imhasında kullanılıyor.
ATACMS FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Menzil: ATACMS füzeleri, varyantlarına göre 300 km'ye kadar etkili bir menzile sahip. Bu özellik, düşman hatlarının derinliklerindeki kritik hedefleri vurma kapasitesi sunuyor.
ATACMS füzesi özellikleri (İnfografik: AA)
Savaş Başlığı: Füze, konvansiyonel patlayıcı başlıklarla donatılmış olup geniş bir etki alanına sahip. Bu sayede düşman hava savunma sistemleri, komuta merkezleri ve lojistik hatları gibi hedefleri etkili bir şekilde imha edebiliyor.
Fırlatma Platformu: ATACMS füzeleri, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ve MLRS (Multiple Launch Rocket System) platformlarından fırlatılabiliyor. Bu hareket kabiliyeti, operasyonel esnekliği artırıyor.
Hassasiyet: Gelişmiş GPS güdüm sistemi sayesinde, hedeflere metre hassasiyetinde vuruş yapabiliyor.
SAVAŞ ALANINDAKİ ROLÜ
ATACMS, modern savaşlarda hız ve hassasiyetin önem kazandığı bir dönemde, yüksek ateş gücüyle fark yaratıyor. Özellikle, kara harekatlarının başarısını artırmak ve hava savunma sistemlerini bastırmak için kritik bir rol üstleniyor.
ATACMS'TAN NÜKLEERE...
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.