Yasin Obuz kimdir? MasterChef ve Survivor yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz tutuklandı mı? 7 fenomen daha listeye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Fotoğraflar: Instagram
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Soruşturma kapsamında sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomenlerin yasa dışı bahis içeriklerini tanıtarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor. Bu durumun kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle başlatılan operasyonların ikinci dalgasında, daha fazla kişinin gözaltına alınabileceği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında soruşturmanın detaylarını titizlikle yürütüyor. Gelişmeler takip edilmeye devam edecek.
YASİN OBUZ TUTUKLANDI MI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.