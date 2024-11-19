Yasin Obuz kimdir? MasterChef ve Survivor yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz tutuklandı mı? 7 fenomen daha listeye girdi

YAİN OBUZ KİMDİR?

1988 Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz'un üç kardeşi vardır. Survivor Yasin amatör ve profesyonel anlamda futbol oynamıştır. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilenmiştir. Yasin Obuz, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşamış ve birçok ülkeye gitmiştir. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemlemiştir. Survivor Yasin ilk olarak MasterChef'te yarışmış, daha sonra Survivor'a katılmıştır.