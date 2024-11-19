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Yasin Obuz kimdir? MasterChef ve Survivor yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz tutuklandı mı? 7 fenomen daha listeye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenlerine yönelik ikinci dalga operasyon başladı. Aralarında Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fenomenlerin yasa dışı bahis reklamı yaparak teşvikte bulundukları iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:14
Yasin Obuz kimdir? MasterChef ve Survivor yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz tutuklandı mı? 7 fenomen daha listeye girdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomenlerin yasa dışı bahis içeriklerini tanıtarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor. Bu durumun kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle başlatılan operasyonların ikinci dalgasında, daha fazla kişinin gözaltına alınabileceği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında soruşturmanın detaylarını titizlikle yürütüyor. Gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

YASİN OBUZ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

YAİN OBUZ KİMDİR?

1988 Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz'un üç kardeşi vardır. Survivor Yasin amatör ve profesyonel anlamda futbol oynamıştır. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilenmiştir. Yasin Obuz, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşamış ve birçok ülkeye gitmiştir. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemlemiştir. Survivor Yasin ilk olarak MasterChef'te yarışmış, daha sonra Survivor'a katılmıştır.

Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararıYasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararı

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