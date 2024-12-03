"Biden" artık! Joe Biden giderayak oğlu için af yetkisini kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, giderayak iki vergi kaçakçılığı ve yasadışı ateşli silah bulundurma davasında ceza bekleyen oğlu Hunter'ı affetti. Yaptığı açıklamada, "Hunter benim oğlum olduğu için hedef alındı. Suçlamalar, Kongre'deki siyasi rakiplerimin birçoğunun bana saldırmak ve seçilmeme karşı çıkmak için kışkırtmasının ardından ortaya çıktı" dedi. Bu karara, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi: Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!

TRUMP'TAN GAZZE TEHDİDİ

"Savaşları bitireceğim" diyen Trump, geri vites yaptı. "Gazze'deki rehineler 20 Ocak'tan önce bırakılmazsa Ortadoğu cehennemi yaşayacak" ifadesini kullandı.