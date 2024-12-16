Beşar Esad Suriye halkının 250 milyon dolarını Moskova’ya böyle taşımış! Financial Times’tan dikkat çeken iddia

Moskova'da lüks gayrimenkuller (Takvim Foto Arşiv) MOSKOVA'DAN LÜKS DAİRELER! Suriye'den yapılan büyük nakit transferlerine yalnızca bu iki yıl içinde rastlandığına dikkat çeken Financial Times, "Bu süreçte Esad ailesinin Moskova'da lüks gayrimenkuller satın aldığı da biliniyor" diye yazdı.

Esad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladı İşte Esad ailesinin Moskova'daki yatırımları: 2022 yılında, Esad'ın kuzeni İyad Mahluf ve ikiz kardeşi İhab, Moskova'da Zevelis City adlı bir emlak şirketi kurdu. Zevelis City, ABD tarafından yaptırıma tabi tutulmuş bir Suriyeli-Rus bankacı olan Mudalal Khoury'nin bir çalışanı tarafından kuruldu. Khoury, 2015 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından, Esad rejimi adına büyük miktarda parayı Rusya'ya taşımakla suçlanmıştı.

Beşar Esad ve Esma Esad (Takvim Foto Arşiv) ESMA ESAD DETAYI Financial Times aynı zamanda Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın da yönetimdeki etkinliğine dikkat çekti. FT analizinde "Suriye ekonomisi savaş nedeniyle yıkılsa da Esad ve yakın çevresi, son altı yıl içinde ülkenin kritik ekonomik kaynaklarının kişisel kontrolünü ele geçirdi. Esad'ın eşi ve eski bir JP Morgan çalışanı olan Esma Esad, uluslararası yardım akışlarını kontrol etmede etkili bir konuma geldi ve gizli bir başkanlık ekonomik konseyine liderlik etti. Esad ve çevresi, ayrıca uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve yakıt kaçakçılığından gelir elde etti" dedi.

Financial Times'ın söz konusu manşeti (Ekran görüntüsü) "YOLSUZLUK BİR YÖNETİM BİÇİMİ HALİNE GELDİ"

Suriye Hukuki Gelişim Programı'ndan Eyad Hamid ise Moskova'nın, Esad rejimi için yıllardır bir finans merkezi haline geldiğini ve Batı yaptırımlarını aşmada bir "merkez" işlevi gördüğünü söyledi. Hamid, "Esad altındaki yolsuzluk, çatışmanın bir yan etkisi ya da marjinal bir mesele değildi; bu, bir yönetim biçimiydi" dedi. Moskow City'de bir diktatör TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN