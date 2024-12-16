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Beşar Esad Suriye halkının 250 milyon dolarını Moskova'ya böyle taşımış! Financial Times'tan dikkat çeken iddia

Baas rejiminin çöküşüyle birlikte Rusya’ya sığınan Beşar Esad’ın milyonlarca doları Moskova’ya kaçırışının detayı ortaya çıktı. Suriyelinin 250 milyon dolarını 21 uçakla taşıdığı ortaya çıkan Esad’ın söz konusu dönemlerde Moskova’dan aldığı lüks gayrimenkuller dikkat çekti. Financial Times’ın ortaya attığı iddiadaki Esma Esad detayı ise çok konuşulacak cinsten.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 11:07
Beşar Esad Suriye halkının 250 milyon dolarını Moskova’ya böyle taşımış! Financial Times’tan dikkat çeken iddia

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    54 yıl boyunca Suriye halkına eziyet, işkence ve katliam yapan Esad rejiminin son bulmasıyla birlikte Beşar Esad ve ailesinin kirli çamaşırları ortaya saçılmaya devam ediyor.

    Suriye halkı sefalet içinde yaşarken Esad ve ailesinin lüks yaşantısı tek tek görüntülenmişti. Esad'ın, Suriye halkının paralarını Moskova'ya nasıl kaçırdığı ortaya çıktı.

    Beşar Esad ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)Beşar Esad ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)

    SURİYELİNİN 250 MİLYON DOLARINI KAÇIRDILAR
    Financial Times'ın iddiasına göre Beşar Esad, merkez bankasındaki 250 milyon dolarlık nakit parayı 2018 ve 2019 yıllarında 'askeri destek borçlarını ödeme' adı altında Moskova'ya taşıdı.

    Beşar Esad ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)Beşar Esad ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)

    Döviz sıkıntısı çeken Esad rejiminin söz konusu yıllarda 100 dolarlık ve 500 avroluk banknotlardan oluşan, yaklaşık iki ton ağırlığında nakit parayı Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gönderdiğini iddia eden Financial Times haberinde, "Toplam 21 uçuş gerçekleştirildi ve bu uçuşlarla Moskova'ya 250 milyon dolardan fazla nakit taşındı. Ancak kayıtlara göre, Suriye merkez bankası ile Rus bankaları arasında 2018 öncesinde böyle bir nakit transferi yapılmamıştı" ifadelerini kullandı.

    Moskova'da lüks gayrimenkuller (Takvim Foto Arşiv)Moskova'da lüks gayrimenkuller (Takvim Foto Arşiv)

    MOSKOVA'DAN LÜKS DAİRELER!

    Suriye'den yapılan büyük nakit transferlerine yalnızca bu iki yıl içinde rastlandığına dikkat çeken Financial Times, "Bu süreçte Esad ailesinin Moskova'da lüks gayrimenkuller satın aldığı da biliniyor" diye yazdı.

    Esad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladıEsad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladı

    İşte Esad ailesinin Moskova'daki yatırımları:

    2022 yılında, Esad'ın kuzeni İyad Mahluf ve ikiz kardeşi İhab, Moskova'da Zevelis City adlı bir emlak şirketi kurdu.

    Zevelis City, ABD tarafından yaptırıma tabi tutulmuş bir Suriyeli-Rus bankacı olan Mudalal Khoury'nin bir çalışanı tarafından kuruldu.

    Khoury, 2015 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından, Esad rejimi adına büyük miktarda parayı Rusya'ya taşımakla suçlanmıştı.

    Beşar Esad ve Esma Esad (Takvim Foto Arşiv)Beşar Esad ve Esma Esad (Takvim Foto Arşiv)

    ESMA ESAD DETAYI

    Financial Times aynı zamanda Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın da yönetimdeki etkinliğine dikkat çekti. FT analizinde "Suriye ekonomisi savaş nedeniyle yıkılsa da Esad ve yakın çevresi, son altı yıl içinde ülkenin kritik ekonomik kaynaklarının kişisel kontrolünü ele geçirdi. Esad'ın eşi ve eski bir JP Morgan çalışanı olan Esma Esad, uluslararası yardım akışlarını kontrol etmede etkili bir konuma geldi ve gizli bir başkanlık ekonomik konseyine liderlik etti. Esad ve çevresi, ayrıca uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve yakıt kaçakçılığından gelir elde etti" dedi.

    Financial Times'ın söz konusu manşeti (Ekran görüntüsü)Financial Times'ın söz konusu manşeti (Ekran görüntüsü)

    "YOLSUZLUK BİR YÖNETİM BİÇİMİ HALİNE GELDİ"
    Suriye Hukuki Gelişim Programı'ndan Eyad Hamid ise Moskova'nın, Esad rejimi için yıllardır bir finans merkezi haline geldiğini ve Batı yaptırımlarını aşmada bir "merkez" işlevi gördüğünü söyledi. Hamid, "Esad altındaki yolsuzluk, çatışmanın bir yan etkisi ya da marjinal bir mesele değildi; bu, bir yönetim biçimiydi" dedi.

    Moskow City'de bir diktatör
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