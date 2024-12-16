Beşar Esad Suriye halkının 250 milyon dolarını Moskova’ya böyle taşımış! Financial Times’tan dikkat çeken iddia

54 yıl boyunca Suriye halkına eziyet, işkence ve katliam yapan Esad rejiminin son bulmasıyla birlikte Beşar Esad ve ailesinin kirli çamaşırları ortaya saçılmaya devam ediyor.
Suriye halkı sefalet içinde yaşarken Esad ve ailesinin lüks yaşantısı tek tek görüntülenmişti. Esad'ın, Suriye halkının paralarını Moskova'ya nasıl kaçırdığı ortaya çıktı.
Beşar Esad ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)
SURİYELİNİN 250 MİLYON DOLARINI KAÇIRDILAR
Financial Times'ın iddiasına göre Beşar Esad, merkez bankasındaki 250 milyon dolarlık nakit parayı 2018 ve 2019 yıllarında 'askeri destek borçlarını ödeme' adı altında Moskova'ya taşıdı.
Beşar Esad ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)
Döviz sıkıntısı çeken Esad rejiminin söz konusu yıllarda 100 dolarlık ve 500 avroluk banknotlardan oluşan, yaklaşık iki ton ağırlığında nakit parayı Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gönderdiğini iddia eden Financial Times haberinde, "Toplam 21 uçuş gerçekleştirildi ve bu uçuşlarla Moskova'ya 250 milyon dolardan fazla nakit taşındı. Ancak kayıtlara göre, Suriye merkez bankası ile Rus bankaları arasında 2018 öncesinde böyle bir nakit transferi yapılmamıştı" ifadelerini kullandı.