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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının hesabı soruluyor: Görevden alınan Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı

Güney Kore'yi karıştıran 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol iki ayrı soruşturma kapsamında ifade çağrıldı. "Ayaklanmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon, sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı ayaklanma girişiminin "şebeke lideri" olmakla suçlanıyor. Öte yandan iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclisin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle azline karar vermesinin ardından görevinden istifa ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:35 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:37
Güney Kore’de sıkıyönetim ilanının hesabı soruluyor: Görevden alınan Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı

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    Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu hafta ifadeye çağrılacağı bildirildi.

    Yonhap'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, çarşamba gününden önce Yoon'un ifadesini talep edeceklerini belirtti.

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)

    ŞEBEKE LİDERİ OLARAK SUÇLANIYOR

    "Ayaklanmaya teşebbüs"     ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon, sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı ayaklanma girişiminin "şebeke lideri" olmakla suçlanıyor.

    Yoon, Ulusal Meclisin14 Aralık'ta yaptığı oylamada azil önergesini kabul etmesinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)

    Sıkıyönetim ilanıyla ilgili adli soruşturmayı yürüten özel savcılık ekibi, Yoon'un 15 Kasım'da ifade vermek üzere Seul Bölge Savcılığına çağrıldığını ancak henüz avukat tutmadığını gerekçe göstererek ifade vermeye gelmediğini bildirmişti.

    Savcılık, Yoon'u bugün de ifadeye çağırmayı planlıyor. Eğer Yoon, savcıların veya ortak soruşturma ekibinin ifade talebini geri çevirirse, soruşturmacılar tutuklanması için mahkemeye başvurabilir.

    İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon (AA)İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon (AA)

    İKTİDAR'DAKİ PARTİNİN LİDERİ İSTİFA ETTİ

    Öte yandan Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclisin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle azline karar vermesinin ardından görevinden istifa ettiğini bildirdi.

    Yonhap'ın haberine göre Han, düzenlediği basın toplantısında, partinin Yüksek Divanı'ndan gelen baskı karşısında görevini sürdüremeyeceğini, bu yüzden istifa ettiğini duyurdu.

    Han'ın istifası, muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının yasa dışı olduğu gerekçesiyle meclise sundukları önergenin 85'e karşı 204 oyla kabul edilmesinin ardından geldi.

    İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon (AA)İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon (AA)

    300 sandalyeli mecliste 192 sandalyeye sahip olan muhalefet blokunun önergenin kabulü için gerekli nitelikli çoğunluğu sağlayabilmesi için iktidar partisinden 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

    Önergenin, Yoon'un üyesi olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'den 12 milletvekilinin desteğini alması, meclis grubunda parti disiplinine ilişkin tartışmalar yaratmış, partinin Yüksek Divanı'ndaki seçilmiş 5 üye, istifa niyetlerini bildirmişti.

    Milletvekilli olmadığı için oylamaya katılmayan PPP lideri Han, oylama öncesinde önergeye desteğini bildirmişti. Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının "halihazırda en geçerli yöntem" olduğunu savunan Han, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." ifadesini kullanmıştı.

    GÜNEY KORE'DE NE OLMUŞTU?

    Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

    Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA)Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA)

    Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

    Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

    Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

    Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

    Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

    Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

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