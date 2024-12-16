Son dakika: Gazzeli Halid dede ’ruhunun ruhu’ Rim’e kavuştu

Soykırımcı terör devleti İsrail tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık dışı katliamlara imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve mülteci kampları hedef gözetmeksizin bombalanıyor.



Son olarak Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen topçu saldırılarından yürek yakan bir haber geldi.



Gazze'deki İsrail soykırımının sembollerinden olan Filistinli Rim'in dedesi Halid Nebhan, mülteci kampına düşen siyonist bombalar sonucu şehit oldu.



Gelişmeyi Filistin merkezli "Quds News Network" isimli haber ajansı duyurdu.



Konuya ilişkin servis edilen haberde "Gazze'ye yönelik saldırıların ilk ayında İsrail tarafından öldürülen torunu Rim'in yasını tutan ve ona "ruhumun ruhu" diyen Şeyh Halid Nebhan, bu sabah Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında düzenlenen topçu saldırısında öldürüldü" ifadelerine yer verildi.



Nebhan'ın toruna Rim'e vedası yürek parçalaşmıştı...



''RUHUMUN RUHU''



Kefene sarılmadan önce Filistinli Halid dede son kez torununun gözlerinden öperek ''Ruhumun Ruhu'' demişti. Şehit olan torunun küpesini göğsünde rozet gibi taşımış, "Ah Rim. Kalbimin bir tanesi. Kızımın kızı" demişti.



GERİYE TEK KARE KALDI



Öte yandan İsrail işgal çetesi tarafından şehid edilen torunu Reem'in gözlerinden öpüp cennete uğurlayan Halid Dedenin geriye savaştan önce çektirdiği son fotoğrafı kaldı.