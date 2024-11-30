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İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler

Muhalif gruplar Suriye’nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esad rejimine karşı adım adım ilerlerken İsrail basınında yayımlanan bir haber gündeme damga vurdu. İsrail gazetesi Maariv, muhaliflerin ilerleyişi ile ilgili haberinde Esad rejiminin çöküş senaryosunun İsrail için tehdit olduğunu belirtti ve “Esad rejiminin çöküş senaryosu İsrail için önemli askeri tehditlerin büyümesi için verimli bir zemin oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 16:49
İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler

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Suriye'de muhalifler Halep ve İdlib'de Beşşar Esad rejimine karşı adım adım ilerlerlerken İsrail basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Suriye’de muhalifler Halep ve İdlib’de Beşşar Esad rejimine karşı adım adım ilerliyor, AFPSuriye’de muhalifler Halep ve İdlib’de Beşşar Esad rejimine karşı adım adım ilerliyor, AFP

İSRAİL GAZETESİNDE ESAD PANİĞİ

İsrail gazetesi Maariv, muhaliflerin ilerleyişi ile ilgili haberinde Esad rejiminin çöküş senaryosunun İsrail için tehdit olduğunu belirtti.

Araştırmacı Yarbay Daniel Rakov, “Esad rejiminin çöküş senaryosu İsrail için önemli askeri tehditlerin büyümesi için verimli bir zemin oluşturabilir.” ifadelerini kullandı, Takvim Ekran GörüntüsüAraştırmacı Yarbay Daniel Rakov, “Esad rejiminin çöküş senaryosu İsrail için önemli askeri tehditlerin büyümesi için verimli bir zemin oluşturabilir.” ifadelerini kullandı, Takvim Ekran Görüntüsü

"ESAD'IN ÇÖKÜŞÜ İSRAİL İÇİN TEHDİT"

Araştırmacı Yarbay Daniel Rakov, "Esad rejiminin çöküş senaryosu İsrail için önemli askeri tehditlerin büyümesi için verimli bir zemin oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

CANLI | Halep Kalesinde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Rejimden geri çekiliyoruz açıklamasıCANLI | Halep Kalesinde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Rejimden geri çekiliyoruz açıklaması

MUHALİFLERDEN HALEP KALESİ'NDE ZAFER POZU

Halep'in yarısını rejim güçlerinden alan muhalif güçler Halep Kalesi'nde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açtı.

Muhalif güçler Halep Kalesi’nde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açtı AFPMuhalif güçler Halep Kalesi’nde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açtı AFP

Suriye'de Esad rejimine karşı operasyonlarını sürdüren muhalif silahlı grup, Halep şehir merkezinde ve İdlib'de kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusu ise "karşı saldırıya' hazırlanmak amacıyla geri çekildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, "Tahrir Eş-Şam ve ona bağlı gruplar, şehrin büyük bölümünü, hükümet binalarını ve hapishaneleri ele geçirdi" denildi.

Halep'te Hafız Esad heykeli muhalifler tarafından sökülüyor

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİNİ SÖKTÜLER

Halep'in merkezinde kilit noktaları ve İdlib'in tamamını ele geçiren muhalif gruplar, bölgedeki Hafız Esad heykellerini de söküyor. Muhaliflerin Halep'teki El-Basel Kavşağı'nda bulunan Hafız Esad'a ait heykeli söktüğü görüldü.

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