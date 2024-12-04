FED Binası. (AA)
Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, son yıllarda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefinde önemli ilerleme kaydettiklerini ve ekonominin iyi bir konumda olduğunu anlattı.
İş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda göründüğünü belirtti.
GELECEK YIL FAİZ ORANLARI DÜŞECEK
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gelecek yıl faiz oranlarının şu anki seviyelerinden oldukça düşecek gibi göründüğünü ifade etti.
BUGÜNKÜ AÇIKLAMALAR İPUCU VERECEK
Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.
25 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜZDE 75
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.
Kurumsal tarafta ise ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, çelik üreticisi US Steel'ın Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engelleyeceğini belirtmesi sonrasında US Steel'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.
Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,23 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 642 dolara yükselmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell. (AA)
Yarın yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir öne çıkarken, dün yüzde 2,5 yükselişle 73,5 dolardan kapanan Brent petrol, bugün yüzde 0,2 artışla 73,7 dolar seviyesinde bulunuyor.
New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 düştü. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi dün kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.
AVRUPA PİYASALARINDA SON DURUM NE?
Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.
Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğünü yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık bir faiz indiriminin öne çıkabileceği belirtmesine karşın, geçtiğimiz günlerde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık bir indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.
Bugün Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacağını bildiren analistler, yılın son faiz kararı öncesinde banka yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell. (AA)
FRANSA YAKIN TAKİPTE
Analistler, ayrıca Fransa'da bütçe sebebiyle ortaya çıkan politik gerilime yönelik haber akışının da yakından takip edilmeye devam ettiğini ifade etti.
Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,03 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık başladı.
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puandan tamamladı.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 34,7339'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yatay seyirle 34,7470'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı iki ayda bir defa açıklanıyor. Ancak yıl sonunda Aralık ayında da Fed faiz kararı açıklanıyor. Buna göre bir sonraki faiz kararı 18 Aralık'ta açıklanacak.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
12.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması
12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı
16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
18.00 Türkiye, kasım ayı aylık fiyat gelişmeleri raporu
18.00 ABD, kasım ayı ISM hizmet sektörü PMI
18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri
18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri
21.40 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması
22.00 Fed'in Bej Kitap raporu