FED Binası. (AA)



Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, son yıllarda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefinde önemli ilerleme kaydettiklerini ve ekonominin iyi bir konumda olduğunu anlattı.



İş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda göründüğünü belirtti.



GELECEK YIL FAİZ ORANLARI DÜŞECEK

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gelecek yıl faiz oranlarının şu anki seviyelerinden oldukça düşecek gibi göründüğünü ifade etti.

BUGÜNKÜ AÇIKLAMALAR İPUCU VERECEK

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

25 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜZDE 75

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.



Kurumsal tarafta ise ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, çelik üreticisi US Steel'ın Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engelleyeceğini belirtmesi sonrasında US Steel'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.



Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,23 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 642 dolara yükselmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.