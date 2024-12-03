İsrail’in Suriye ikilemi Golan korkusu! Donald Trump’ın Kabine krizi Tel Aviv’e de sıçradı

Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı adım adım ilerlerken terör örgütü PKK'yı da bölgeden söküp atıyor. Muhalifler Suriye'de tarihi bir operasyon düzenlerken İsrail'de ise panik başladı.

Tel Rıfat’ta terör örgütü PKK’yı etkisiz hale getiren muhalifler “Tel Rıfat sizi ağırlıyor” yazılı bir yol tabelasının yanında oturuyor, Reuters

İSRAİL'DE SURİYE PANİĞİ

İsrail basını bir yandan ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'a yönelik endişelerle çalkalanırken diğer yandan da Suriye'de büyük bir çıkmazda olduklarını belirtiyor.

Suriyeli muhalif savaşçılar Halep Üniversitesi önünde duruyor, Reuters

TEL AVİV'E TRUMP UYARISI

İsrail gazetesi Maariv, ABD'de Donald Trump döneminin Tel Aviv için belirsiz olduğunu belirtti. Trump'a en yakın isimlerden olan Elon Musk'ın ABD ve İran arasında bir anlaşmayı teşvik edeceğini vurgulayan Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'tan beklediğinin ise bu olmadığını belirtti.

Maariv Netanyahu ekibini açıkça Trump yönetimine karşı uyarırken Haaretz'de ise dikkat çeken bir haber yayımlandı. Haaretz, Suriye'nin İsrail için büyük bir ikilem haline geldiğini belirtti.

NETANYAHU BAKANLARINI TOPLADI

Suriyeli muhaliflerin operasyonunun ardından İsrail'de büyük bir şaşkınlık ve panik patlak verdi. İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu'nun Suriye'deki operasyonun hemen ardından cuma gecesi savunma kuruluşlarının başkanlarını topladığına dikkat çekti.

TEL AVİV'İN SURİYE İKİLEMİ GOLAN KORKUSU

İsrail'de büyük bir endişenin baş gösterdiğini belirten Haaretz, şu ifadeleri kullandı:

Beşar Esad rejimi çökebilir. İran, Hizbullah'ın kalıntıları ve Rus hava kuvvetleriyle birlikte, Suriye rejimini desteklemek için kuvvetlerini tekrar

gönderebilir. Tıpkı 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında olduğu gibi, İsrail bir kez daha hangi sonucun daha kötü olduğu ikilemiyle karşı karşıya: devasa bir İran varlığıyla güçlendirilmiş zayıflamış bir Esad rejimi mi, yoksa Golan sınırına tekrar ulaşıp oradan İsrail'e saldırabilecek muhalif gruplar mı?

TRUMP İKTİDARINA 50 GÜN KALA

Suriye'deki operasyonun Cumhuriyetçi Donald Trump ABD'de iktidara gelmeden yaklaşık 50 gün kala patlak verdiğine dikkat çeken Haaretz, Halep ve havalimanına yönelik operasyonun Şam rejimine karşı en büyük atak olduğunu belirtti.

KABİNE KRİZİ TEL AVİV'E DE SIÇRADI

Tel Aviv'de krizi körükleyen bir konu daha var: Trump'ın Kabine'si. Haaretz, Trump'ın Savunma Bakanı olarak seçtiği Pete Hegseth ve Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçtiği Tulsi Gabbard'a dikkat çekti.

Ulusal Muhafızlarda görev yapmış olan eski Fox News yorumcusu Hegseth, cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya. Haaretz ise Hegseth'in görev için söz konusu görev için tecrübesiz olduğunu belirtiyor.

Tulsi Gabbard ise bir Demokratlara bir Cumhuriyetçilere yakın olan zikzaklı çizgisi ile dikkat çekerken İsrail basınında dikkat çekti. Her iki ismin de İsrail için belirsiz bir geleceğin işareti olduğunu belirtti ve tüm bunların Lübnan'da ateşkesin belirsiz olduğu, Hamas'ın elinde hala rehinelerin olduğu bir döneme denk geldiğini bu sebeple de Suriye'nin İsrail için çıkmaz olduğunu belirtti.