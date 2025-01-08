SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı çıktı. Suriyeli yazar Nizar Nayouf'un yayımladığı raporda Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın evlenmeden önce ve sonra İngiliz istihbarat servisleri M15 ve M16'ya çalıştığı ortaya çıktı. İşte, "Lady Macbeth" lakaplı Esma Esad'ın İngilizlere çalıştığını gösteren belgeler ve Londra adına yaptığı faaliyetler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:38
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile ilgili gündeme damga vuracak rapor ortaya çıktı.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

ESMA ESAD İNGİLİZ AJANI ÇIKTI

Suriyeli yazar Nizar Nayouf'un ortaya çıkardığı raporda Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın evlenmeden önce ve sonra İngiliz istihbarat servisleriyle ilişkisi ve rejime etkisi ortaya konuldu.

Esma Esadın İngiltere hayalleri suya düştü! Londradan Şama karanlık yolculuğu mercek altına alındı
Esma Esad'ın İngiltere hayalleri suya düştü! Londra'dan Şam'a karanlık yolculuğu mercek altına alındı

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

HAFIZ ESAD EVLENMELERİNE KARŞI MI ÇIKMIŞTI?

Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Ali Doba tarafından Hafız Esad'a sunulan belgelere göre, Hafız Esad'ın, oğlu Beşar'ın Esma el-Ahras ile evlenmesinden endişe duyduğu düşünülüyor.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

ESMA'NIN ANNESİ GİZLİ TOPLANTILARA KATILIYORDU

1992 yılına ait olan ilk raporda Esma'nın annesi Sahar el-Attari'nin Beşar için İngiliz istihbarat görevlileri ve özel kuvvetlerle gizli toplantılar düzenlediğini belirtiyor.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

İNGİLİZ İSTİHBARATININ PLANI

1998'deki bir başka raporda Esma el-Ahras'ın İngiliz iç (MI5) ve dış (MI6) istihbarat servisleri için çalıştığı belirtiliyor. Bu belgeler, Beşar Esad ile evliliğinin romantik bir ilişkinin sonucu değil, İngiliz istihbarat planının bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

AMACI SURİYE ORDUSUNU YENİDEN YAPILANDIRMAKTI

1990'ların ortalarından itibaren Esma el-Ahras, İngiliz istihbaratı tarafından işe alındığına inanılan ABD bankası Morgan'da çalıştı. Görevlerinden biri Cumhuriyet Muhafızlarını dağıtmak ve Suriye ordusunu yeniden yapılandırmaktı. Belgeler Esma el-Ahras'ın doğrudan İngiliz subaylara rapor verdiğini gösteriyor.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

İNGİLİZ İSTİHBARATÇI BOWLER İLE TOPLANTI

14 Aralık 1992 tarihli bir belge Beşar Esad, Sahar el-Atri ve Esma el-Ahras'ın Londra'da İngiliz istihbarat görevlisi Eliza Manningham Bowler'ın huzurunda yaptıkları bir toplantıdan bahsediyor. Toplantıda İsrail ile barış müzakerelerine ilişkin siyasi konuların da ele alındığı ortaya çıktı.

1998 tarihli bir raporda Eliza Bowler'ın Esma'ya Londra'daki Morgan Bank'ta Asya yatırımlarını izleme ve istihbarat raporlamasından sorumlu olduğu bir iş sağladığı kaydedildi.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

LADY MACBETH

Belgeler Beşar Esad'ın Esma el-Ahras ile evliliğinin, Suriye rejimi içinde güçlü bir nüfuz oluşturmak amacıyla İngiliz istihbaratı tarafından planlandığını gösteriyor. Esma, rejim içinde oynadığı yıkıcı role atıfla "Lady Macbeth" olarak biliniyordu. Yeni belgeler Esma'nın ordunun yeniden yapılandırılmasındaki rolünü ortaya koyuyor

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

PARAVAN ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİ

Belgelerden birinde Esma el-Ahras'ın, ABD ve İngiliz istihbarat servisleri için paravan görevi gören Henry Jackson Society adlı bir güvenlik danışmanlığı şirketiyle iş birliği yaparak Cumhuriyet Muhafızlarını dağıtmak ve Suriye ordusunu yeniden yapılandırmakla görevlendirildiği ortaya çıktı.

Belgeler, Beşar Esad'ın İngiltere'de okurken Ali Duba tarafından "olumlu bir şekilde izlendiğini" ve babası Hafız Esad'ın İngiliz çevrelerin oğlu üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ortaya koyuyor.

SURİYE İSTİHBARATI BELGELERİ YAKTI

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, son yıllarda Suriye istihbarat servisleri daha hassas belgelerin sızmasını önlemek için kağıt ve dijital arşivlerini yaktı. Ancak Ali Duba'nın arşivinden geriye kalanlar, yabancı istihbaratın Suriye rejimini etkilemedeki rolüne ışık tutuyor.

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

İSRAİL'İN ARACISI ESMA

Bir belge Esma el-Ahras'ın İngiliz-Suriye Dostluk Derneği aracılığıyla Suriye rejimi ile İsrail arasındaki iletişimi kolaylaştırmada rol oynadığını göstermektedir. 2006 yılında Lübnan'a yönelik saldırı sırasında Beşar Esad, Esma el-Ahras'ın üvey babası aracılığıyla İsrail başbakanına sözlü bir mesaj gönderdi.