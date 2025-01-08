Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

1990'ların ortalarından itibaren Esma el-Ahras, İngiliz istihbaratı tarafından işe alındığına inanılan ABD bankası Morgan'da çalıştı. Görevlerinden biri Cumhuriyet Muhafızlarını dağıtmak ve Suriye ordusunu yeniden yapılandırmaktı. Belgeler Esma el-Ahras'ın doğrudan İngiliz subaylara rapor verdiğini gösteriyor.

İNGİLİZ İSTİHBARATÇI BOWLER İLE TOPLANTI

14 Aralık 1992 tarihli bir belge Beşar Esad, Sahar el-Atri ve Esma el-Ahras'ın Londra'da İngiliz istihbarat görevlisi Eliza Manningham Bowler'ın huzurunda yaptıkları bir toplantıdan bahsediyor. Toplantıda İsrail ile barış müzakerelerine ilişkin siyasi konuların da ele alındığı ortaya çıktı.

1998 tarihli bir raporda Eliza Bowler'ın Esma'ya Londra'daki Morgan Bank'ta Asya yatırımlarını izleme ve istihbarat raporlamasından sorumlu olduğu bir iş sağladığı kaydedildi.