Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile ilgili gündeme damga vuracak rapor ortaya çıktı.
ESMA ESAD İNGİLİZ AJANI ÇIKTI
Suriyeli yazar Nizar Nayouf'un ortaya çıkardığı raporda Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın evlenmeden önce ve sonra İngiliz istihbarat servisleriyle ilişkisi ve rejime etkisi ortaya konuldu.
HAFIZ ESAD EVLENMELERİNE KARŞI MI ÇIKMIŞTI?
Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Ali Doba tarafından Hafız Esad'a sunulan belgelere göre, Hafız Esad'ın, oğlu Beşar'ın Esma el-Ahras ile evlenmesinden endişe duyduğu düşünülüyor.
ESMA'NIN ANNESİ GİZLİ TOPLANTILARA KATILIYORDU
1992 yılına ait olan ilk raporda Esma'nın annesi Sahar el-Attari'nin Beşar için İngiliz istihbarat görevlileri ve özel kuvvetlerle gizli toplantılar düzenlediğini belirtiyor.
İNGİLİZ İSTİHBARATININ PLANI
1998'deki bir başka raporda Esma el-Ahras'ın İngiliz iç (MI5) ve dış (MI6) istihbarat servisleri için çalıştığı belirtiliyor. Bu belgeler, Beşar Esad ile evliliğinin romantik bir ilişkinin sonucu değil, İngiliz istihbarat planının bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.
AMACI SURİYE ORDUSUNU YENİDEN YAPILANDIRMAKTI
1990'ların ortalarından itibaren Esma el-Ahras, İngiliz istihbaratı tarafından işe alındığına inanılan ABD bankası Morgan'da çalıştı. Görevlerinden biri Cumhuriyet Muhafızlarını dağıtmak ve Suriye ordusunu yeniden yapılandırmaktı. Belgeler Esma el-Ahras'ın doğrudan İngiliz subaylara rapor verdiğini gösteriyor.
İNGİLİZ İSTİHBARATÇI BOWLER İLE TOPLANTI
14 Aralık 1992 tarihli bir belge Beşar Esad, Sahar el-Atri ve Esma el-Ahras'ın Londra'da İngiliz istihbarat görevlisi Eliza Manningham Bowler'ın huzurunda yaptıkları bir toplantıdan bahsediyor. Toplantıda İsrail ile barış müzakerelerine ilişkin siyasi konuların da ele alındığı ortaya çıktı.
1998 tarihli bir raporda Eliza Bowler'ın Esma'ya Londra'daki Morgan Bank'ta Asya yatırımlarını izleme ve istihbarat raporlamasından sorumlu olduğu bir iş sağladığı kaydedildi.
LADY MACBETH
Belgeler Beşar Esad'ın Esma el-Ahras ile evliliğinin, Suriye rejimi içinde güçlü bir nüfuz oluşturmak amacıyla İngiliz istihbaratı tarafından planlandığını gösteriyor. Esma, rejim içinde oynadığı yıkıcı role atıfla "Lady Macbeth" olarak biliniyordu. Yeni belgeler Esma'nın ordunun yeniden yapılandırılmasındaki rolünü ortaya koyuyor
PARAVAN ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİ
Belgelerden birinde Esma el-Ahras'ın, ABD ve İngiliz istihbarat servisleri için paravan görevi gören Henry Jackson Society adlı bir güvenlik danışmanlığı şirketiyle iş birliği yaparak Cumhuriyet Muhafızlarını dağıtmak ve Suriye ordusunu yeniden yapılandırmakla görevlendirildiği ortaya çıktı.
Belgeler, Beşar Esad'ın İngiltere'de okurken Ali Duba tarafından "olumlu bir şekilde izlendiğini" ve babası Hafız Esad'ın İngiliz çevrelerin oğlu üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ortaya koyuyor.
SURİYE İSTİHBARATI BELGELERİ YAKTI
Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, son yıllarda Suriye istihbarat servisleri daha hassas belgelerin sızmasını önlemek için kağıt ve dijital arşivlerini yaktı. Ancak Ali Duba'nın arşivinden geriye kalanlar, yabancı istihbaratın Suriye rejimini etkilemedeki rolüne ışık tutuyor.
İSRAİL'İN ARACISI ESMA
Bir belge Esma el-Ahras'ın İngiliz-Suriye Dostluk Derneği aracılığıyla Suriye rejimi ile İsrail arasındaki iletişimi kolaylaştırmada rol oynadığını göstermektedir. 2006 yılında Lübnan'a yönelik saldırı sırasında Beşar Esad, Esma el-Ahras'ın üvey babası aracılığıyla İsrail başbakanına sözlü bir mesaj gönderdi.