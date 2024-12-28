Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı

KOD ADI: MUSA Sızdırıldığı iddia edilen belgeler arasında İsrail'in Suriye'ye İran ve Hizbullah'a ait askeri varlıkların akışını sınırlaması yönünde çağrıda bulunan bir mektup yer alıyor. Belgelere göre "Musa" kod adlı bir operatör, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile doğrudan iletişim kurarak Hamas faaliyetleri ve bunların etkileri hakkında özel uyarılar iletti. Mesajların daha sonra eski Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı Ali Mamlouk'a iletildiği bildirildi.

HAMAS VE İRAN TEHDİDİ Yetkili, 8 Nisan 2023 tarihli mesajında, Hamas'ın Golan Tepeleri'nden roket fırlattığını bildirerek Suriye'nin bu tür hazırlıklara son vermesini, aksi takdirde korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Belgelere göre, İsrail'in uyarıları daha da artarak daha önce alınan önlemlerin sadece birer "uyarı atışı" olduğu, Suriye'nin İran'la iş birliğine devam etmesi halinde misilleme eylemlerinin gerçekleşeceği ifade edildi. Belgelerde İsrail'in geçmişteki önlemlerinin sadece bir "uyarı atışı" olduğu ve Suriye'nin İran'la iş birliğinin devam etmesi halinde misilleme eylemlerinin de bunu takip edeceğini belirtildi.

İsrail güçleri, Suriye'deki İran askeri varlığını ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olarak 7 Mayıs 2023'te Suriye komuta yapılarına bağlı silah depolarını hedef aldı. Belgelerde, Esad rejiminin İsrail'den istihbarat almanın yanı sıra İran mevzilerine yönelik saldırıları da aktif olarak koordine ettiği belirtiliyor. Belgelerde yer alan bir mektupta, "Hizbullah'ın hava savunma yeteneklerini desteklemek İsrail'e karşı bir eylemdir. Bu sadece Hizbullah'ın çıkarlarına hizmet ederken ordunuza zarar verir" denildi.

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