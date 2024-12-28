Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın İsrail ile iş birliğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Esad'ın İsrail ilse gizli bir anlaşma yaptığı iddia edilmiş, İsrail'in "Musa" kod adlı bir operatör aracılığıyla Suriye rejimi ile haberleştiği ortaya çıkmıştı. Rejim-Tel Aviv iş birliğini İsrail basını da manşete taşırken Esad'ın Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen ile görüşme yapmayı planladığı ortaya çıktı.
ESAD MOSSAD'LA GÖRÜŞECEKTİ
İsrail gazetesi Yediot Ahronot, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019 sonunda Rusya'da Kremlin Sarayı'nda Esad ile görüşmeyi planladığını yazdı. İddiaya göre Esad görüşmeden vazgeçti.
ESAD MOSSAD İLE İŞ BİRLİĞİ Mİ YAPTI?
Esad'ın Moskova'ya kaçmadan önce İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile anlaşma yaptığı iddia edildi. Sızdırılan bir dizi belge, Suriye ile İsrail arasındaki gizli iletişim kanalını ortaya çıkardı.
BELGELER ARAP BASININDA PATLADI
İddiaya konu belgelerin fotoğrafları Suriye'deki bazı gazeteciler ve pan-Arap Arapça yayın yapan medya kuruluşları tarafından internette paylaşıldı ve Arap basınında geniş yankı uyandırdı.
Bildirilen belgelerin içerikleri, İsrail'in İran hedeflerine yönelik askeri operasyonlarında iddia edilen suç ortaklığına işaret ediyor.
KOD ADI: MUSA
Sızdırıldığı iddia edilen belgeler arasında İsrail'in Suriye'ye İran ve Hizbullah'a ait askeri varlıkların akışını sınırlaması yönünde çağrıda bulunan bir mektup yer alıyor.
Belgelere göre "Musa" kod adlı bir operatör, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile doğrudan iletişim kurarak Hamas faaliyetleri ve bunların etkileri hakkında özel uyarılar iletti. Mesajların daha sonra eski Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı Ali Mamlouk'a iletildiği bildirildi.
HAMAS VE İRAN TEHDİDİ
Yetkili, 8 Nisan 2023 tarihli mesajında, Hamas'ın Golan Tepeleri'nden roket fırlattığını bildirerek Suriye'nin bu tür hazırlıklara son vermesini, aksi takdirde korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.
Belgelere göre, İsrail'in uyarıları daha da artarak daha önce alınan önlemlerin sadece birer "uyarı atışı" olduğu, Suriye'nin İran'la iş birliğine devam etmesi halinde misilleme eylemlerinin gerçekleşeceği ifade edildi.
Belgelerde İsrail'in geçmişteki önlemlerinin sadece bir "uyarı atışı" olduğu ve Suriye'nin İran'la iş birliğinin devam etmesi halinde misilleme eylemlerinin de bunu takip edeceğini belirtildi.
İsrail güçleri, Suriye'deki İran askeri varlığını ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olarak 7 Mayıs 2023'te Suriye komuta yapılarına bağlı silah depolarını hedef aldı. Belgelerde, Esad rejiminin İsrail'den istihbarat almanın yanı sıra İran mevzilerine yönelik saldırıları da aktif olarak koordine ettiği belirtiliyor.
Belgelerde yer alan bir mektupta, "Hizbullah'ın hava savunma yeteneklerini desteklemek İsrail'e karşı bir eylemdir. Bu sadece Hizbullah'ın çıkarlarına hizmet ederken ordunuza zarar verir" denildi.
GİZLİ BELGELERDE NE YAZIYOR? TAKVİM.COM.TR TEK TEK DEŞİFRE ETTİ
Peki, belgelerde ne yazıyor? Takvim.com.tr yapay zeka desteği ile tek tek çevirdi. İşte, Beşar Esad-Mossad iş birliğini gösteren o belgeler…
Suriye Arap Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı - Ordu ve Silahlı Kuvvetler
İstihbarat Şubesi, Şube Başkanlığı Ofisi
Numara: 13126
Tarih: 2032/7/6
Sayın Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı,
(Çok Gizli ve Acil)
2023/7/2 tarihli ve 1/2067 numaralı yazımıza istinaden, İsrailli (Musa) adlı şahıstan, Savunma Bakanı Sayın General'e, WhatsApp üzerinden 2032/7/6 tarihinde bir mesaj ulaşmıştır. Mesajın içeriği harfi harfine şu şekildedir:
"Merhaba Saygıdeğer Efendim... Ben Musa.
Bu gece (2032/7/6), Genelkurmay ve Silahlı Kuvvetler Teşkilatı'na bağlı silahlanma biriminin yönettiği Katifa bölgesindeki özel bir silah deposunu hedef aldık. Daha önce 2013/7/16 tarihli mesajımızda belirttiğimiz üzere, bu süreci ordu ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yönetebilir ve bölgelerinizi riske atmadan işlemleri sürdürebilirsiniz. Ancak bu operasyonlar İran'ın ve Hizbullah'ın çıkarlarına hizmet ettiği için kullanılmaktadır, ki bu da size zarar vermektedir.
Defalarca uyarılarımıza rağmen, İran'dan Suriye'ye silah taşıma işlemlerini sürdürüyorsunuz. Bu silahlar, Suriye Hava Kuvvetleri'nin 27. Tümenine ait İlyuşin 767 tipi uçaklarla taşınmakta ve insani yardım kisvesi altında Hmeymim Havaalanı'na inmektedir. Ayrıca, bu silahlar Hizbullah'a da ulaştırılmaktadır.
Eğer Suriye Ordusu uçaklarına destek vermeye devam ederseniz, bu duruma her zamankinden daha sert bir tepki vereceğiz. Silah nakli işlemlerine derhal son vermeniz gerekmektedir.
Bilginize sunulur.
İstihbarat Şubesi Başkanı
Suriye Arap Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı - Ordu ve Silahlı Kuvvetler
İstihbarat Şubesi - Başkanlık Ofisi
Numara: 67
Tarih:
Sayın Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı,
2023/6/17 tarihli ve 1/3769 numaralı yazımıza istinaden, İsrailli (Musa) isimli şahıstan, Savunma Bakanı Sayın General'e 2032/7/2 tarihinde bir mesaj ulaşmıştır. Mesajın içeriği harfi harfine şu şekildedir:
"Saygılarımı sunarım. Sizinle değilim.
Bu gece, İran ve Hizbullah tarafından İran'dan Suriye ve Lübnan'a silah taşımak amacıyla kullanılan mevzileri hedef aldık. Bu mevziler, Sayın Rıza ve adamları tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, 18050 birimine ait özel bir komuta merkezini de hedef aldık. Bu birim, İran'dan Suriye'ye nakledilen ekipmanların teslimatından sorumludur.
Buna ek olarak, Hizbullah'ın güçlenmesine yönelik faaliyetler ve organizasyonla özel iş birliği yürüten, 4400 birimine ait araç mevzisini de hedef aldık. Bu birim, İran'dan Lübnan'a kadar tehlikeli silahları nakletmektedir. Aynı şekilde, 18050 birimi ve 4400 birimi, Suriye'ye ve buradan Lübnan'a silah taşıma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu silahlar genellikle uluslararası yardımlar veya insani yardım kisvesi altında taşınmaktadır.
Bu faaliyetlerin derhal durdurulmasını istiyoruz. Aksi halde, Suriye topraklarından ülkemize doğru gerçekleştirilen hava savunma roketi atışlarına karşı sert önlemler alacağız. Bu tür saldırılar halkımızın güvenliğini ve hava sahasının güvenliğini tehdit etmektedir. Örneğin, 5-54 tipi roket fırlatma üsleri bu kapsamda yer almaktadır. Daha önce size açıkladığımız üzere, bu durum halkımızın hayatını tehlikeye atmaktadır ve gereken karşılık verilecektir.
Saygılarımızla.
Bilginize sunulur.
Bu hususta sınır aşılamaz.
İstihbarat Şubesi Başkanı
Suriye Arap Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı - Ordu ve Silahlı Kuvvetler
İstihbarat Şubesi - Başkanlık Ofisi
Numara: 67
Tarih:
Sayın Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı,
2023/6/17 tarihli ve 1/3769 numaralı yazımıza ek olarak, 2032/7/2 tarihinde İsrailli (Musa) adlı şahıstan Savunma Bakanı Sayın General'e bir mesaj ulaşmıştır. Mesajın içeriği harfi harfine şu şekildedir:
"Saygılarımı sunarım, sizinle değilim.
Bu gece, İran ve Hizbullah tarafından İran'dan Suriye ve Lübnan'a silah taşıma işlemleri için kullanılan mevzileri hedef aldık. Bu mevziler, Sayın Rıza ve adamları tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, 18050 birimine ait özel bir komuta merkezini hedef aldık. Bu birim, İran'dan Suriye'ye nakledilen ekipmanların teslimatından sorumludur.
Buna ek olarak, Hizbullah'ın güçlenmesine yönelik faaliyetleri ve organizasyonla özel iş birliğini yürüten, 4400 birimine ait araç mevzisini de hedef aldık. Bu birim, İran'dan Lübnan'a kadar tehlikeli silahları taşımaktadır. Aynı şekilde, 18050 birimi ve 4400 birimi, Suriye'ye ve buradan Lübnan'a silah nakli yapmaya devam etmektedir. Bu nakliyeler genellikle uluslararası yardım ve insani yardım kisvesi altında gerçekleştirilmektedir.
Bu faaliyetlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca, sivil savunma güçleri tarafından yapılan bu tür silah nakli ve evlerin korunmasına yönelik hareketlerin de son bulmasını istiyoruz.
Suriye topraklarından ülkemize doğru gerçekleştirilen hava savunma füzesi atışları, halkımızın güvenliğini ve ülkemizin egemenliğini tehdit etmektedir. Örneğin, 5-54 tipi roket fırlatma üslerinin kullanımı bu tehditleri artırmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu tür eylemler, halkımızın hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bundan dolayı, bu tür tehditlere gereken yanıtlar verilecek ve karşı önlemler alınacaktır."
Bilginize sunulur.
Bu konuda herhangi bir ihlal yapılmamalıdır.
İstihbarat Şubesi Başkanı
Suriye Arap Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı - Ordu ve Silahlı Kuvvetler
İstihbarat Şubesi - Şube Başkanlığı Ofisi
Numara: 72992
Tarih: 2012/1
Sayın Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı,
(Çok Gizli ve Acil)
2022/5/17 tarihli ve 1/2257 numaralı yazımıza istinaden, 2022/6/8 tarihinde İsrailli (Musa) adlı şahıstan, Savunma Bakanı Sayın General'e WhatsApp üzerinden bir mesaj ulaşmıştır. Mesajın içeriği harfi harfine şu şekildedir:
"Merhaba Saygıdeğer Efendim, ben Musa.
Son iki hafta içinde İran'dan Hmeymim Havaalanı'na inen sekiz uçak tespit ettik. Bunlardan dördü İran Hava Yolları'na (Iran Air) ait (2505-2005-011-4006 numaralı uçaklar) ve diğer dördü Suriye Hava Kuvvetleri'nin 29. Tugayı'na ait İlyuşin 6 tipi uçaklardır (V-1-4-7-71-0-19-0 numaralı uçaklar).
İran ekseninin güçlenmesine yönelik çabalar kapsamında, bu uçaklarla Kudüs Gücü ve Hizbullah'a da silah taşındığını anlıyoruz. Bu nakliyeler, Suriye Hava Kuvvetleri'nin 29. Tugayı'na ait İlyuşin uçakları ile yapılmakta ve silahlar Lazkiye'den alınarak Katifa bölgesindeki depolara aktarılmaktadır. Bu taşıma işlemleri, sizinle İranlılar arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Rusların sorumluluğundaki Hmeymim Havaalanı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Biz, Suriye ordusuna zarar vermek istemiyoruz. Ancak, bu sistemin düzenlenmesi sürecinde ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkün olacaktır. Eğer Hizbullah ve İranlıların güçlenmesine katkı sağlayan bu nakliyelere izin vermeye devam ederseniz, elimiz kolumuz bağlı oturamayız ve müdahale etmek zorunda kalırız."
Saygılarımla.
Bilginize sunulur.
İstihbarat Şubesi Başkanı