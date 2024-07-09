Rusya Kiev’e saldırdı: 31 kişi öldü 50 kişi yaralandı

Rusya ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şehri bombaladı. Geniş çaplı füze saldırılarında binalar ve altyapının hedef alındığı anlaşıldı. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin başkent Kiev ve diğer şehirlere füze yağdırdığını, en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini 50'den fazla yaralı olduğunu açıkladı. Rusya ordusunun Kinzhal füzelerinin de yer aldığı, Kiev'e yönelik büyük bir füze saldırısı sonucu can kaybının arttığı açıklandı.

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