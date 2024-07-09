Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme! Gece boyunca saldırdılar: Hava üssü, petrol deposu, enerji tesisi…

Rusya'nın pazartesi günü Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Ukrayna, Rusya'ya misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Kiev, 08.07.2024

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA MİSİLLEME

Ukrayna haber sitesi Kyiv Independent, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'daki hava üssünü, petrol deposunu ve enerji tesisini vurduğunu bildirdi.

Ukrayna istihbarat teşkilatının, 9 Temmuz gecesi üç farklı bölgede Rus askeri havaalanına, bir enerji santraline ve bir petrol deposuna saldırı düzenlediğini Kyiv Independent'a bildiren askeri bir istihbarat kaynağı, şunları kaydetti:

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Askeri İstihbaratı (HUR) tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Astrahan Oblastı'ndaki Akhtubinsk askeri havaalanı, Rostov Oblastı'ndaki 500 kV'luk bir trafo merkezi ve Volgograd Oblastı'ndaki Kalach-na-Donu'daki bir petrol deposu hedef alındı.

Kyiv Independent'a konuşan kaynak, geçen ay Akhtubinsk havaalanına düzenlenen saldırılarda iki adet gelişmiş Su-57 savaş uçağının hasar gördüğünü bildirdi.