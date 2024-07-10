Biden’dan teleprompter kazası: NATO Liderler Zirvesi’ne damga vuran skandal! Kendini kurtarmaya çalıştığı röportaj sonu oldu

Gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden , NATO Liderler Zirvesi 'nde bir skandala daha imza attı.

"DÜNYANIN GÖZÜ BIDEN'IN ÜZERİNDE"

İngiliz Daily Mail, "Tüm dünyanın gözü onun Beyaz Saray'da dört yıl daha görev yapmaya uygun olup olmadığını görmek için izlediği sırada felaketle sonuçlanacak bir hatadan kaçındı" ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN PROMPTER FACİASI

Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Özgürlük Madalyası'nı takdim ederken teleprompterda kendisine yönelik yazılmış olan üç kelimelik talimatı okudu. Biden'ın imdadına ise seyircinin alkışı yetişti.

Biden, Stoltenberg'e ülkenin en yüksek sivil nişanını vermeye hazırlanırken teleprompterda kendisine yönelik yazan "Askeri yardımcıya sorun" talimatını da okudu. Biden kendisini toparlarken kalabalık ise hatayı alkışlarla bastırdı.

CANLI YAYINDA CÜMLE KURAMAMIŞTI

Beyaz Saray çalışanları tarafından bilişsel yeteneklerini kaybettiği söylenen ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı eski Başkan Donald Trump ile çıktığı canlı yayın karşılaşmasında cümle kuramadığı için adaylıktan çekilmeye zorlanan Biden en zor günlerini yaşıyor.

ABD basınının yanı sıra Demokratlar da Biden'ın adaylıktan çekilmesi için yoğun baskı yapıyor.

RÖPORTAJ SONU OLDU

Biden son olarak ABC News'te George Stephanopoulos'a röportaj verdi. CNN'de Trump ile çıktığı karşılaşmadaki performansının soğuk algınlığından kaynaklandığını söyleyen Biden, karşılaşmayı izleyip izlemediğini bile hatırlamadığını söyledi.,

Stephanopoulos ise röportajın ardından yaptığı açıklama ile gündeme damga vurdu. Stephanopoulos ABC röportajından sonra Biden'ın 4 yıl daha görev yapabileceğini 'sanmıyorum' dedi