Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICS’e katılıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye'nin BRICS topluluğuna olacağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken BRICS dönem başkanı Rusya'nın Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ankara'nın BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair iddialar hakkında konuştu. RUSYA NOKTAYI KOYDU 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere demeç veren Uşakov Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu belirtti ve Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi. "BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ" DEMİŞTİ Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtti.



Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.



Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.