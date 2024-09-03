Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICS’e katılıyor

Türkiye'nin BRICS topluluğuna olacağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken BRICS dönem başkanı Rusya'nın Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ankara'nın BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair iddialar hakkında konuştu.
RUSYA NOKTAYI KOYDU
9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere demeç veren Uşakov Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu belirtti ve Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi.
"BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ" DEMİŞTİ
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtti.
Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde (2018)
Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS
Zirvesi'ne 'davetli lider' olarak katılmıştı.
Zirvede BRICS liderleriyle aile fotoğrafı çekiminde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirve kapsamındaki BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katılmıştı.
Dün Amerikan basınında Türkiye
'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı.
İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya
'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekmişti.
Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.
BLOOMBERG'TEN "TÜRKİYE BAŞVURU YAPTI" İDDİASI
ABD merkezli Bloomberg haber sitesi Türkiye'nin BRICS topluluğuna üye olmak için başvuru yaptığını iddia etti.
Bloomberg'in "konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberde "Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığı" belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
TÜRKİYE'NİN BRICS MESAİSİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haziran 2024'te önce Çin'e gitti sonrasında BRICS Zirvesi için Rusya'da çeşitli temaslarda bulundu.
"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"
O dönem BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Fidan, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi. Hakan Fidan'ı kabul eden Putin ise "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.