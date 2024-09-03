İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu! Haaretz yazarından sert sözler: Yalan ve ölüm tarikatını yöneten alçak mesih

İsrailli altı esirin daha Gazze'de İsrail bombardımanında öldüğünün ortaya çıkmasının ardından yüz binlerce kişi sokaklara dökülürken Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail basınının da bir numaralı hedefi haline geldi.
İsrailli altı esirin daha Gazze'de İsrail bombardımanında öldüğünün ortaya çıkmasının ardından yüz binlerce kişi sokaklara dökülürken Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail basınının da bir numaralı hedefi haline geldi.
"YALAN VE ÖLÜM TARİKATINI YÖNETEN ALÇAK MESİH"
Haaretz yazarı Alon Pinkas, "Binyamin Netanyahu, yalan ve ölüm tarikatını yöneten alçak mesih" başlıklı bir köşe yazısı yazdı ve Netanyahu'yu adeta yerin dibine soktu.
İSRAİL BASINI NETANYAHU'YU YERİN DİBİNE SOKTU
İsraillilerin Gazze'de altı esirin daha ölü bulunmasının ardından öfke dolduğunu ve çileden çıktığını belirten Pinkas, "Netanyahu asla bir rehine anlaşmasını kabul etmeyecekti. Savaşı uzatmak istiyor ve çıkarı bu yönde. Bu kadar basit. Trajik, insanlık dışı, öfkelendirici ama basit" dedi.
ABD'nin Netanyahu ile birlikte hareket ettiğini belirten Haaretz yazarı "İsrail medyası onun yalanlkarı ve manipülasyonları ile oynadı. Hatta ara sıra ona yönelik hayal kırıklıklarını dile getiren İsrail müzakere ekibi bile hiçbir zaman ayağa kalkıp gerçeği ifşa etmedi" ifadelerini kullandı.
"ZALİM, BECERİKSİZ, PERVASIZ"
Netanyahu'nun kesinlikle rehine anlaşması istemediğini vurgulayan Haaretz yazarı Netanyahu için "zalim, beceriksiz ve pervasız" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun ateşkes konusunda herkesi "kandırdığını" yazan Pinkas, eğer gerçek bir ateşkes anlaşması yapılsa esirlerin eve dönebileceğini belirtti ve Netanyahu'nun esirleri kaderine terk ettiğini belirtti.
"Onun çalışma tarzının ve ruh halinin temellerini tam olarak anlayabilmek için geleneksel siyasi analizlerden uzaklaşıp Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tescilli yayını olan 'Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'na başvurmak gerekebilir" ifadelerini kullanan Haaretz yazarı Netanyahu için sarf ettiği sözlerle gündeme damga vurdu.
DALKAVUK TARİKATIN SAHTE MESİHİ
Yahudi tarihinin sahte mesih geleneği olduğunu hatırlatan Haaretz yazarı, şu ifadeleri kullandı:
Bay Netanyahu hem kendi imajı hem de etrafındaki dalkavuk tarikat açısından sahte bir mesihtir, aslında iğrenç bir mesihtir. Kendini kibirli bir şekilde Yahudi halkına ve Batı medeniyetine ilahi bir armağan olarak görse de berbat iç ve dış politikası ve güvenlik sicili tam tersini, en çarpıcı tabloları çiziyor.