İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu! Haaretz yazarından sert sözler: Yalan ve ölüm tarikatını yöneten alçak mesih

ABD'nin Netanyahu ile birlikte hareket ettiğini belirten Haaretz yazarı "İsrail medyası onun yalanlkarı ve manipülasyonları ile oynadı. Hatta ara sıra ona yönelik hayal kırıklıklarını dile getiren İsrail müzakere ekibi bile hiçbir zaman ayağa kalkıp gerçeği ifşa etmedi" ifadelerini kullandı.

"ZALİM, BECERİKSİZ, PERVASIZ" Netanyahu'nun kesinlikle rehine anlaşması istemediğini vurgulayan Haaretz yazarı Netanyahu için "zalim, beceriksiz ve pervasız" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun ateşkes konusunda herkesi "kandırdığını" yazan Pinkas, eğer gerçek bir ateşkes anlaşması yapılsa esirlerin eve dönebileceğini belirtti ve Netanyahu'nun esirleri kaderine terk ettiğini belirtti.

"Onun çalışma tarzının ve ruh halinin temellerini tam olarak anlayabilmek için geleneksel siyasi analizlerden uzaklaşıp Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tescilli yayını olan 'Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'na başvurmak gerekebilir" ifadelerini kullanan Haaretz yazarı Netanyahu için sarf ettiği sözlerle gündeme damga vurdu. DALKAVUK TARİKATIN SAHTE MESİHİ Yahudi tarihinin sahte mesih geleneği olduğunu hatırlatan Haaretz yazarı, şu ifadeleri kullandı: Bay Netanyahu hem kendi imajı hem de etrafındaki dalkavuk tarikat açısından sahte bir mesihtir, aslında iğrenç bir mesihtir. Kendini kibirli bir şekilde Yahudi halkına ve Batı medeniyetine ilahi bir armağan olarak görse de berbat iç ve dış politikası ve güvenlik sicili tam tersini, en çarpıcı tabloları çiziyor. Netanyahudan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Ebu Ubeydeden net cevap: Ancak tabutları gelir TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN