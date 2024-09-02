Son dakika! Bloomberg’den flaş Türkiye iddiası: BRICS’e katılmak için başvuru yaptı

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Türkiye 'nin BRICS topluluğuna katılmak için resmi başvuru yaptığını iddia etti.

Bloomberg 'in "konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberde "Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığı" belirtildi.

BAKAN FİDAN'DAN BRICS MESAİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan haziran ayında Rusya'ya düzenlediği ziyarette BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

PESKOV'DAN TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'nin BRICS'E yönelik yaklaşımı Moskova'nın da gündeminde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." demiş ve şöyle konuşmuştu:

Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana.

Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BRICS NEDİR?



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin baş harflerinden oluşan BRICS, bu ülkelerin ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor.