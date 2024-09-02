SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika! Bloomberg’den flaş Türkiye iddiası: BRICS’e katılmak için başvuru yaptı

Son dakika haberleri... ABD merkezli Bloomberg haber sitesi Türkiye'nin BRICS topluluğuna üye olmak için başvuru yaptığını iddia etti. Bloomberg'in  “konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara” dayandırdığı haberde “Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığı” belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 14:09 Güncelleme 02 Eylül 2024, 14:36
Son dakika! Bloomberg’den flaş Türkiye iddiası: BRICS’e katılmak için başvuru yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılmak için resmi başvuru yaptığını iddia etti.

TÜRKİYE BRICS'E Mİ BAŞVURDU?

Bloomberg'in "konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberde "Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığı" belirtildi.

BAKAN FİDAN'DAN BRICS MESAİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan haziran ayında Rusya'ya düzenlediği ziyarette BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

PESKOV'DAN TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'nin BRICS'E yönelik yaklaşımı Moskova'nın da gündeminde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." demiş ve şöyle konuşmuştu:

Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana.

Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruzRusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz

BRICS NEDİR?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin baş harflerinden oluşan BRICS, bu ülkelerin ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor.

O ÜLKELER DE BRICS'E KATILDI

BRICS, 2024 yılı İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır olmak üzere dört yeni ülkeyi bünyesine katmıştı. Suudi Arabistan da BRICS'e katılmak üzere bir davet alırken henüz topluluğa katılmadı.

BRICS'in genişlemesinin 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvesinde ele alınabileceği belirtiliyor. Malezya, Tayland ve Azerbaycan da topluluğa katılmayı istediği biliniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan NETFLIX’e ’Famagusta’ tepkisi! A Haber’de hakkı haykırdı... Gerçekleri saptırıyorlar
ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme! Batman yalanı HTS kayıtlarıyla çözüldü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Fransız okulları açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz
Galatasaray’a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular
’Foner’i ’Yavaş’tan saran korku: Adı bile hoplatmaya yetiyor | İmamoğlu’nun karanlık ’ODA’sına CHP’liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?
TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’
Roma’dan Galatasaray’a bir şok daha! Hermoso’nun ardından onu da kapıyor
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Primi olan yaşayacak! Yeni emeklilik modeliyle maaş hesabı nasıl değişecek?
ABD ekonomisi çöküyor! Ekonomistler endişeli: Resesyon için resmen tarih verdiler
Milli enerjide ’Albayrak’ atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Polis şehir eşkıyasını arıyor
Fenerbahçe’de Mourinho’dan o transfere ret!
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
SON DAKİKA