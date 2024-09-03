İngiltere’den ambargo çağrısı! Gazze’ye destek veren vekiller silah sevkiyatının durdurulmasını istedi

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İngiltere'de Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinden oluşan "Bağımsız İttifak" adlı parlamento grubu, İsrail'e tüm silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı. İngiltere Parlamentosu

İNGİLİZ VEKİLLERDEN İSRAİL'E AMBARGO ÇAĞRISI Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinden oluşan "Bağımsız İttifak" adlı parlamento grubu, İngiltere'nin, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alma kararına ilişkin açıklama yaptı. İsrail'e silah satışının derhal ve tamamen durdurulması yönünde aylardır çağrı yapıldığına değinilen açıklamada, İngiliz hükümetin, silahların uluslararası hukukun ihlali için kullanılma riskinin açık olduğunu nihayet kabul ettiği belirtildi. İngiltere parlamentosunda Gazze ittifakı! Jeremy Corbynin de bulunduğu 5 milletvekili resmen duyurdu "SİLAH SEVKİYATINI DURDURUN" Açıklamada, "Bu itirafın kamuoyuna duyurulması için 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin gerekmesi utanç vericidir. Bu açıklama, İsrail'e yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasının ilk adımı olmalıdır." denildi. Buna, İsrail ordusu tarafından "Gazze'de soykırım yapmak" için kullanılan F-35 savaş uçaklarının parçalarının da dahil edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik korkunç saldırılarında kullandığı silahların da dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Tam bir silah ambargosu uygulanması, yasa dışı işgale ve yerleşim politikasına son verilmesi ve Filistin devletinin derhal ve koşulsuz olarak tanınması için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol budur." ifadeleri kullanıldı. İngiltere'de Gazze protestoları, 16.08.2024