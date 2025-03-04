Barış masası İstanbul’da kurulmuştu! ABD ve Rusya müzakeresinde ikinci tur ne zaman? Peskov duyurdu

Rus ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya gelmiş ve barış masasından gelen ilk kararla Rusya ABD'ye büyükelçi atadığın duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ikinci tur müzakerelerle ilgili konuştu.

WASHINGTON-PEKİN HATTINDA İKİNCİ MÜZAKERE NE ZAMAN?

Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile ABD arasında yapılacak bir sonraki müzakerelerin, her iki ülkenin büyükelçilikleri normal faaliyetlerine dönmeden önce gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını belirtildi.

PESKOV DUYURDU

Peskov ise Rusya devlet haber ajansı RIA'nın iki ülkenin büyükelçilikleri tamamen yeniden açılmadan önce müzakerelerin başlayıp başlayamayacağı sorusuna yanıt olarak RIA devlet haber ajansına ise "olası değil" cevabını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSTANBUL'DA 6 BUÇUK SAATLİK GÖRÜŞME

Geçtiğimiz hafta Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmelerde özellikle büyükelçiliklerin normal işleyişine geri döndürülmesi konusuna odaklanmışlardı. Putin, Trump'ın yeni yönetimiyle yapılan ilk temasların umut verdiğini söylemişti.

Rusya geçen hafta Washington'a yeni bir büyükelçi göndereceğini duyurmuştu. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığının son işareti olsa daher iki büyükelçiliğin tam kapasiteyle çalışmaya ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Peskov, RIA'ya yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki bir sonraki müzakere turunun nerede gerçekleşeceğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.