Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy açıklaması: ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek (AA)

GÖRÜŞMEYE TARTIŞMA DAMGA VURDU

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurmuştu.

ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy açıklaması: ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek (AA)

"ABD DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin desteğine sahip olduğu sürece Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile barış olmasını istemediğini ifade ederek, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" dedi.