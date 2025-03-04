Washington-Pekin hattında ticari savaş! Hisseler düştü misillemeler geldi: Kanada’dan ABD’ye yüzde 25 vergi

ABD, Kanada, Meksika derken ticaret savaşı Pekin'e kadar uzandı.

KANADA'YA YÜZDE 25 VERGİ: YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen mallara uyguladığı %25'lik gümrük vergileri salı günü yürürlüğe girdi. Trump'ın gümrük vergilerinin uygulanacağını doğrulamasının ardından pazartesi günü ABD hisse senetleri düştü. Kanada buna karşılık, iki dalga halinde yaklaşık 100 milyar dolarlık ithal ABD malına derhal %25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Takvim Fotoğraf Arşivi

ÇİN'E YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD ayrıca salı günü saat 12:01'de Çin ithalatına ek %10 gümrük vergisi koydu ve Trump'ın şubat başında Çin'e uyguladığı %10 gümrük vergilerine ve halihazırda yürürlükte olan diğer vergilere ekledi. Çin, ABD gıda ve tarım ürünlerine misilleme gümrük vergilerini hızla duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf Arşivi

PEKİN'DEN ONLARCA ÜRÜNE MİSİLLEME

ABD'nin Çin ithalatına uyguladığı ek vergilerin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Çin, ABD'den ithal gıda ve tarım ürünlerine yeni vergiler getireceğini duyurdu.

Çin, ABD tavuk, buğday, mısır ve pamuk ürünlerine ek %15 gümrük vergisi ve sorgum, soya fasulyesi, domuz eti, sığır eti, deniz ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünlerine ek %10 gümrük vergisi uyguladığını söyledi. Çin'den gelen yeni gümrük vergilerinin 10 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

MARKETLERE VE OTOMOBİL PİYASASINA YANSIYACAK

Ekonomistler, Amerikalı ithalatçıların ve işletmelerin gümrük vergilerinin maliyetini büyük ihtimalle tüketicilere yansıtacağını, bu da bireylerin marketlerde ve araba galerilerinde daha yüksek fiyatlar görme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

OTOMOBİL PİYASASINDA PANİK

Detroit otomobil üreticileri, Trump yönetiminin Meksika ve Kanada ithalatlarına uyguladığı tarifelere şimdiye kadarki en güçlü tepkilerini gösterdiler ve bunların nihayetinde ABD fabrika işlerine yatırımı engelleyeceğini söylediler. Pazartesi günü geç saatlerde, General Motors, Ford Motor ve Jeep üreticisi Stellantis'i temsil eden bir lobi grubu, yönetimin Başkan Trump'ın ilk döneminde uygulanan mevcut serbest ticaret anlaşmasına uyan otomobil üreticilerini esirgemesi gerektiğini söyledi.

Amerikan Otomotiv Politikaları Konseyi Başkanı Matt Blunt yaptığı açıklamada, "Bu gereklilikleri karşılamak için ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapan Amerikalı otomobil üreticilerimizin rekabet güçleri, ABD'de araç üretim maliyetini artıracak ve Amerikan iş gücüne yapılan yatırımı engelleyecek tarifeler tarafından baltalanmamalı" dedi.