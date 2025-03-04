SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Washington-Pekin hattında ticari savaş! Hisseler düştü misillemeler geldi: Kanada’dan ABD’ye yüzde 25 vergi

ABD, Kanada, Meksika ve Çin… Washington-Pekin hattında ticaret savaşı resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya yönelik yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Daha Trump’ın vergilerin uygulanacağını duyurmasının ardından dahi ABD hisse senetleri düştü. Kanada’dan ABD’ye misilleme gelirken Washington Pekin hattında da ticaret savaşı başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:33
Washington-Pekin hattında ticari savaş! Hisseler düştü misillemeler geldi: Kanada’dan ABD’ye yüzde 25 vergi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD, Kanada, Meksika derken ticaret savaşı Pekin'e kadar uzandı.

KANADA'YA YÜZDE 25 VERGİ: YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen mallara uyguladığı %25'lik gümrük vergileri salı günü yürürlüğe girdi. Trump'ın gümrük vergilerinin uygulanacağını doğrulamasının ardından pazartesi günü ABD hisse senetleri düştü. Kanada buna karşılık, iki dalga halinde yaklaşık 100 milyar dolarlık ithal ABD malına derhal %25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Takvim Fotoğraf Arşivi

ÇİN'E YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD ayrıca salı günü saat 12:01'de Çin ithalatına ek %10 gümrük vergisi koydu ve Trump'ın şubat başında Çin'e uyguladığı %10 gümrük vergilerine ve halihazırda yürürlükte olan diğer vergilere ekledi. Çin, ABD gıda ve tarım ürünlerine misilleme gümrük vergilerini hızla duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf Arşivi

PEKİN'DEN ONLARCA ÜRÜNE MİSİLLEME

ABD'nin Çin ithalatına uyguladığı ek vergilerin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Çin, ABD'den ithal gıda ve tarım ürünlerine yeni vergiler getireceğini duyurdu.

Çin, ABD tavuk, buğday, mısır ve pamuk ürünlerine ek %15 gümrük vergisi ve sorgum, soya fasulyesi, domuz eti, sığır eti, deniz ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünlerine ek %10 gümrük vergisi uyguladığını söyledi. Çin'den gelen yeni gümrük vergilerinin 10 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

MARKETLERE VE OTOMOBİL PİYASASINA YANSIYACAK

Ekonomistler, Amerikalı ithalatçıların ve işletmelerin gümrük vergilerinin maliyetini büyük ihtimalle tüketicilere yansıtacağını, bu da bireylerin marketlerde ve araba galerilerinde daha yüksek fiyatlar görme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Trump’tan yeni ticaret savaşı: Kanada, Meksika ve Çin’e ek vergi darbesi!Trump’tan yeni ticaret savaşı: Kanada, Meksika ve Çin’e ek vergi darbesi!
Trump'tan yeni ticaret savaşı: Kanada, Meksika ve Çin'e ek vergi darbesi!

OTOMOBİL PİYASASINDA PANİK

Detroit otomobil üreticileri, Trump yönetiminin Meksika ve Kanada ithalatlarına uyguladığı tarifelere şimdiye kadarki en güçlü tepkilerini gösterdiler ve bunların nihayetinde ABD fabrika işlerine yatırımı engelleyeceğini söylediler. Pazartesi günü geç saatlerde, General Motors, Ford Motor ve Jeep üreticisi Stellantis'i temsil eden bir lobi grubu, yönetimin Başkan Trump'ın ilk döneminde uygulanan mevcut serbest ticaret anlaşmasına uyan otomobil üreticilerini esirgemesi gerektiğini söyledi.

Amerikan Otomotiv Politikaları Konseyi Başkanı Matt Blunt yaptığı açıklamada, "Bu gereklilikleri karşılamak için ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapan Amerikalı otomobil üreticilerimizin rekabet güçleri, ABD'de araç üretim maliyetini artıracak ve Amerikan iş gücüne yapılan yatırımı engelleyecek tarifeler tarafından baltalanmamalı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Trump- Zelenskiy kavgasının arka planında ne var? Başkan Erdoğan’ın sözleri bir kez daha anlam kazandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ | Bayram öncesi SSK, BAĞKUR’luya 3’lü ikramiye formülü geldi! 10 bin TL olur mu?
Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat
Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna’ya bir şok daha! ABD’den flaş karar
Getir
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Otobüs kullanıyordu milyoner oldu! Muğla’da filmleri aratmayan olay! Babası iş adamı çıktı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan açıkladı: İki kez akut solunum yetmezliği geçirdi
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır