ABD'nin Louisiana eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Mississippi nehrinde seyreden bir tanker yolcu gemisine çarptı. ABD basınında yer alan haberlere göre; olay cuma günü öğleden hemen sonra New Orleans Limanı bölgesinde meydana geldi. "Atlantic Asphalt" isimli tanker henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak o sırada limanda bulunan "The American Heritage" adlı yolcu gemisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan yolcu gemisi, kısa süre içinde yan yatarak kısmen battı. Gemide yolcular ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin bulunduğu belirtilirken, bunlardan bazılarının kaza öncesinde limana indiği kaydedildi.

Kazanın ardından çevredeki teknelerde bulunanlar ve görgü tanıkları yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda yardım personeli sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda tüm yolcu ve mürettebat kurtarılırken, kazazedeler ilk müdahalenin yapılması amacıyla New Orleans Limanı İdare Binası'na götürüldü.

"32 KİŞİDEN HİÇBİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Olayın ardından Sahil Güvenlik Kuvvetleri yetkilileri ve Louisiana Valisi Jeff Landry ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, kurtarma operasyonunu değerlendirdi. Kayıp hiçbir yolcunun bulunmadığını belirten Moreno, "Hastaneye kaldırılan 32 kişiden hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ancak birçok yolcumuzun ihtiyaç duyduğu reçeteli ilaçları ve kişisel eşyaları yanlarında bulunmuyor. Yetkililerimiz, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak ve evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Louisiana Valisi Jeff Landry ise kaza hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Başkan ile doğrudan görüştüğünü kaydeden Landry, Trump'ın kendilerine "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" mesajını ilettiğini aktardı.