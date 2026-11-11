Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisine izin
Türkiye, Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüteceği sualtı kablo döşeme projesi kapsamındaki bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin NAVTEX yayımladı. Araştırmaların, Türk makamlarının onayı ve koordinasyonunda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.
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Türkiye, Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüteceği sualtı kablo döşeme projesi kapsamındaki bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin NAVTEX yayımladı. Araştırmaların, Türk makamlarının onayı ve koordinasyonunda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel