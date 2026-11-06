Trump'tan Oval Ofis hamlesi: "Ulusal Anıt" bildirisi imzaladı! Altın varaklara ve kola butonuna koruma
Donald Trump, Oval Ofis ve Kabine Odası'nı "ulusal anıt" ilan eden resmi bildiriye imza atarak mekanda yapılacak gelecekteki değişiklikleri Kongre iznine tabi kıldı. Diyet kola butonundan altın varaklı dekorasyon hamlelerine kadar iki döneminde de çalışma alanına kendi imzasını atan Trump, Oval Ofis hamlesiyle dikat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray kompleksinde yer alan Oval Ofis'e "ulusal anıt" niteliği kazandıran resmi bildiriye imza attı. Böylece, sembolik çalışma alanında ileride hayata geçirilecek her türlü değişikliğin kaderi Kongre onayına devredilmiş oldu.
TRUMP'TAN OVAL OFİS İMZASI
Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis ve Kabine Odası'nı "ulusal anıt" ilan eden bir bildiri imzaladı.
Trump yaptığı açıklamada, "Bu ofiste inanılmaz zaferlerimiz oldu. Bu nedenle burayı ulusal anıt yapıyoruz ve böylece aptal kişiler buraya dokunamayacak, yok edemeyecek ve mahvedemeyecek." ifadesini kullandı.
Bildiri, Kongre tarafından da onaylanırsa, gelecekte Oval Ofis ve Kabine Odası'nda değişiklik yapmak isteyen ABD başkanları Kongre onayına ihtiyaç duyacak.
TRUMP'IN OVAL OFİS'TEKİ İLK DEĞİŞİKLİĞİ
Donald Trump'ın Oval Ofis'le ilgili adımları her iki döneminde de dikkat çekti. İlk başkanlık döneminde Oval Ofis'teki Resolute Masası'nda yer alan ve acil durum mekanizmasını çağrıştıran bir buton dikkat çekmişti. Bunun bir diyet kola butonu olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
Trump butona her bastığında, görevliler gümüş bir tepsi içinde buzlu içeceğini getiriyordu. Oval Ofis'in resmi havasıyla tezat oluşturan bu detay, kısa sürede dönemin en çok konuşulan simgelerinden biri haline geldi.
2021'de göreve gelen Joe Biden, göreve geldiği ilk gün butonu kaldırmış, 2025'te göreve başlayan Trump ise butonu yeniden masasına koydurmuştu.
ALTIN VARAKLAR GİTMESİN DİYE ANIT YAPTI
Trump ikinci kez başkanlık görevine başladıktan sonra Oval Ofis'te koltukların kumaşlarından perdelerine, kapı çerçevelerindeki oymalardan şömine detaylarına kadar birçok nokta altın sarısı tonlarıyla ve varaklarla kaplandı.
Trump'ın New York'taki ünlü Trump Tower'daki penthouse daairesinin lüks ve parıltılı tarzını Beyaz Saray'a taşıdığı yorumları yapıldı. Bu aşırı altın sarısı ağırlıklı görünüm kamuoyunda ve siyasetçiler arasında aşırıya kaçıldığı sert eleştirilere maruz kaldı.
Trump'ın Oval Ofis'i Ulusal Anıt ilan etme hamlesi de sonradan gelen bu altın kaplama ve süslemeli değişikliklerin kalıcı olması ve sonradan gelenler tarafından kolayca değiştirilmemesi için kararlaştırıldı.