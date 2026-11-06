ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray kompleksinde yer alan Oval Ofis'e "ulusal anıt" niteliği kazandıran resmi bildiriye imza attı. Böylece, sembolik çalışma alanında ileride hayata geçirilecek her türlü değişikliğin kaderi Kongre onayına devredilmiş oldu.

Trump imzayı attı. Fotoğraf: Reuters

TRUMP'TAN OVAL OFİS İMZASI

Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis ve Kabine Odası'nı "ulusal anıt" ilan eden bir bildiri imzaladı.

Trump yaptığı açıklamada, "Bu ofiste inanılmaz zaferlerimiz oldu. Bu nedenle burayı ulusal anıt yapıyoruz ve böylece aptal kişiler buraya dokunamayacak, yok edemeyecek ve mahvedemeyecek." ifadesini kullandı.

Bildiri, Kongre tarafından da onaylanırsa, gelecekte Oval Ofis ve Kabine Odası'nda değişiklik yapmak isteyen ABD başkanları Kongre onayına ihtiyaç duyacak.