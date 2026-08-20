Almanya'dan İsrail'e Suriye uyarısı: Ebu Zuhur saldırısına endişeli takip

İsrail savaş uçaklarının 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ve atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'nü hedef almasının ardından Berlin yönetiminden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bölgedeki tansiyonu tırmandıran askeri hamleye ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen hava saldırısı haberlerinin Alman hükümeti tarafından endişeyle karşılandığını belirtti.

"YABANCI ASKERİ MÜDAHALE BÖLGESEL BARIŞA HİZMET ETMEZ"

İsrail'in saldırısına ilişkin soruya yanıt veren yetkili, bölgedeki dış müdahalelerin yaratacağı risklere işaret edildi. Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, her türlü yabancı askeri müdahalenin Suriye'nin istikrarına veya Orta Doğu'daki genel barış ortamına katkı sağlamayacağının altını çizdi. İstikrarlı bir Suriye yapısının Orta Doğu'nun geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilirken, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne tüm ülkelerce eksiksiz saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.