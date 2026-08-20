İsrail işgal güçlerinden skandal itiraf: 6 yaşındaki Hind Rajab'ı öldürdüklerini kabul ettiler
İsrail, 29 Ocak 2024'te Gazze'de 6 yaşındaki Hind Rajab ve akrabalarının ölümüne yol açan araç saldırısında kendi askerlerinin ateş açtığını ilk kez kabul etti. Aile ve hak savunucuları ise iç soruşturmalara güvenmediklerini belirterek bağımsız ve uluslararası adalet çağrısında bulundu.
İsrail işgal güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze'de 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab ve akrabalarının hayatını kaybettiği araç saldırısında askerlerinin ateş açtığını ilk kez kabul etti. Olay döneminde bölgede bulunmadığını öne süren İsrail, yıllar sonra gelen yeni değerlendirmeyle birlikte konuyu Askeri Polis Ceza Soruşturma Dairesi'ne taşıyarak askeri suç soruşturması başlattığını duyurdu.
İSRAİL HİND RAJAB'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İLK KEZ KABUL ETTİ
İsrail güçlerinin olay yerinde bulunmadığı yönündeki ilk iddiaları, Washington Post ve Sky News gibi uluslararası medya kuruluşlarının uydu ile görsel kanıtlara dayandırdığı bağımsız analizlerle çürütülmüştü. Baskılar karşısında geri adım atan Tel Aviv yönetimi, bölgede asker bulunduğunu ve Hind'in içinde yer aldığı araca ateş açıldığını kabul etti. Bu itirafın ardından süreç, Askeri Polis Ceza Soruşturma Birimi'ne devredilerek resmi bir soruşturma kapsamına alındı.
6 YAŞINDAKİ HİND RAJAB SAATLER BOYUNCA KIZILAY'LA KONUŞMUŞTU
Ailesiyle birlikte Gazze kentinden kaçmaya çalışan Hind'in içinde bulunduğu araç Tel el-Hava'da Fares Akaryakıt İstasyonu yakınlarında hedef alınmış ve açılan ilk ateş sonucunda araçtaki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. İlk olarak Hind'in kuzeni Layan Hamada Kızılay'ı aramıştı ve Layan, Kızılay ile konuşurken hayatını kaybetmişti. Hind, araçta mahsur kalarak saatlerce Filistin Kızılayı operatörleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bu sarsıcı ses kayıtları Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedinin uluslararası sembollerinden biri haline gelmişti.
Koordinasyon sağlanarak bölgeye sevk edilen ambulans da hedef alınmış, saldırıda sağlık görevlileri Yusuf al-Zeino ve Ahmed al-Madhoun yaşamını yitirmişti. Günler sonra yapılan aramalarda Hind'in, 6 akrabasının ve iki sağlık görevlisinin cansız bedenlerine ulaşıldı ve Hind'in trajik hikayesi daha sonra "Hind Rajab'ın Sesi" adlı filme de taşındı.
HİND RECEB VAKFI NE İSTİYOR?
İsrail işgal güçlerinin başlattığı soruşturma kararları hem aile hem de Brüksel merkezli Hind Recep Vakfı tarafından yetersiz ve güvenilmez bulundu. Aile ve insan hakları kuruluşları, İsrail'in kendi ordusu hakkında yürüttüğü iç soruşturmaların kusurlu olduğunu vurgularken; Hind'in büyükannesi ailenin İsrail yargısına güvenmediğini belirterek sadece Hind için değil, Gazze'de hayatını kaybeden tüm çocuklar ve sağlık görevlileri için bağımsız ve uluslararası bir soruşturma talep etti.
İSRAİL'E GÜVEN YOK
Uzmanlar ve insan hakları savunucuları, İsrail'in bu tür adımları Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası yargı mekanizmalarının baskısını hafifletmek amacıyla attığını ve bu askeri soruşturmaların çok nadiren gerçek anlamda mahkûmiyetle sonuçlandığına dikkat çekiyor.
Gazze'deki insani krizin ve sivil kayıpların en sembolik davalarından biri haline gelen Hind Rajab davasında adalet arayışı sürerken, uluslararası toplumun bağımsız bir soruşturma talebi ağırlık kazanmaya devam ediyor.