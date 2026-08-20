İsrail güçlerinin olay yerinde bulunmadığı yönündeki ilk iddiaları, Washington Post ve Sky News gibi uluslararası medya kuruluşlarının uydu ile görsel kanıtlara dayandırdığı bağımsız analizlerle çürütülmüştü. Baskılar karşısında geri adım atan Tel Aviv yönetimi, bölgede asker bulunduğunu ve Hind'in içinde yer aldığı araca ateş açıldığını kabul etti. Bu itirafın ardından süreç, Askeri Polis Ceza Soruşturma Birimi'ne devredilerek resmi bir soruşturma kapsamına alındı.

İsrail işgal güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze'de 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab ve akrabalarının hayatını kaybettiği araç saldırısında askerlerinin ateş açtığını ilk kez kabul etti. Olay döneminde bölgede bulunmadığını öne süren İsrail, yıllar sonra gelen yeni değerlendirmeyle birlikte konuyu Askeri Polis Ceza Soruşturma Dairesi'ne taşıyarak askeri suç soruşturması başlattığını duyurdu.

Hind Rajab'ın Filistin Kızılayı operatörleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedinin uluslararası sembollerinden biri haline gelmişti. (Fotoğraflar NBC News ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

6 YAŞINDAKİ HİND RAJAB SAATLER BOYUNCA KIZILAY'LA KONUŞMUŞTU

Ailesiyle birlikte Gazze kentinden kaçmaya çalışan Hind'in içinde bulunduğu araç Tel el-Hava'da Fares Akaryakıt İstasyonu yakınlarında hedef alınmış ve açılan ilk ateş sonucunda araçtaki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. İlk olarak Hind'in kuzeni Layan Hamada Kızılay'ı aramıştı ve Layan, Kızılay ile konuşurken hayatını kaybetmişti. Hind, araçta mahsur kalarak saatlerce Filistin Kızılayı operatörleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bu sarsıcı ses kayıtları Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedinin uluslararası sembollerinden biri haline gelmişti.

Koordinasyon sağlanarak bölgeye sevk edilen ambulans da hedef alınmış, saldırıda sağlık görevlileri Yusuf al-Zeino ve Ahmed al-Madhoun yaşamını yitirmişti. Günler sonra yapılan aramalarda Hind'in, 6 akrabasının ve iki sağlık görevlisinin cansız bedenlerine ulaşıldı ve Hind'in trajik hikayesi daha sonra "Hind Rajab'ın Sesi" adlı filme de taşındı.