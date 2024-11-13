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Almanya’da 8 milyon avroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan mahkemede! Üzerinde servetle hakim karşısında çıktı

Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirkette 8 milyonluk vurgun yapan ve uzun bir süre kaçtıktan sonra mart ayında tutuklanan Yasemin Gündoğan hakim karşısına çıktı. Yasemin Gündoğan’ın üzerindeki pahalı kıyafetler ve takılar Alman basınında gündem oldu. Yasemin’in çaldığı paranın çoğu ise hala kayıp.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:09
Almanya’da 8 milyon avroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan mahkemede! Üzerinde servetle hakim karşısında çıktı

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Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan salı günü mahkemeye çıktı.

Yaklaşık üç yıl önce Bremen'deki bir nakit taşıma şirketinin tesislerinden çaldığı 8,2 milyon avrodan yalnızca 20.000 ila 25.000 avroyu aldığını iddia eden Yasemin Gündoğan, mahkemede suç ortakları çoğunu sakladı.

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan salı günü mahkemeye çıktı.Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan salı günü mahkemeye çıktı.

SARIŞIN YASEMİN ALMAN MAHKEMESİNDE

Viyana üzerinden Türkiye'ye kaçan Yasemin'in avukatı Carsten Scheuchzer, müvekkilinin tam ifade vereceğini belirtti. Davanın başlamasından önce RTL'ye verdiği röportajda avukat Scheuchzer, Yasemin'in Türkiye'de kendisini rahat hissetmediğini "Türk nüfus cüzdanı yok. Türkçe konuşmuyor. Hayatının merkezi Almanya'da" dedi.

ÜZERİNDE SERVET VAR

Alman basını milyoner hırsızın mahkemede giydiği lüks marka kaz tüyü ceketinin fiyatı yalnızca 1.900 euro, şık Adidas spor ayakkabılarının 119,95 euro, siyah çerçeveli Chanel gözlüklerinin ise 390 euro fiyatla satışa sunulduğuna dikkat çekti. Yasemin'in üzerindeki altın yüzük ve mercan küpeler ise ayrıca dikkat çekti.

Alman Bild, Yasemin'in üzerindeki en ucuz şeyin Bremen adalet sisteminden alınan ve 99,95 avroya satılan hafif metal kelepçeler olduğuna dikkat çekti.

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan salı günü mahkemeye çıktıAlmanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan salı günü mahkemeye çıktı

SUÇ ORTAĞI ESKİ SEVGİLİSİ

Yasemin Gündoğan'ın avukatı Scheuchzer, "Yasemin artık yüzleşmekten kaçmak istemiyordu. Bu yüzden mart ayında teslim oldu" dedi.

Mahkeme karşısına çıkmayı kabul ettiğini belirten Yasemin, iki saat süren ifadesinde "Aileme geri dönmek istedim" şeklinde konuştu. Suç işlemeye bir arkadaşı tarafından teşvik edildiğini söyleyen Yasemin'in suç ortaklarından biri ise Türkiye'de pek çok kez hapse giren eski sevgilisi.

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PLAN YAPMASINA GEREK KALMADI

Yasemin, hakim karşısında, çalıştığı yeri iyi bildiğini ve bu yüzden ayrıntılı bir plan yapmaya ihtiyaç duymadığını söyledi. Hırsızlık yapabilmek için sessiz bir yer aradığını ve parayı kasalara doldurmak yerine önceden dışarı çıkardığı atık kağıt konteynerine koyduğunu söyleyen Yasemin, parayı atık konteynerine koyduğunu ve suç ortaklarının ise daha sonra oradan alacağını bildiğini belirtti.

"KAÇAK HAYATI PARASIZKEN HİÇ HOŞ DEĞİL"

Çaldığı paradan 6 milyon avronun kendisine kalacağını düşündüğünü söyleyen Yasemin "Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil" dedi.

ÇALDIĞI PARALARI NE YAPTI?

Hakim Yasemin'e çaldığı paraların yerini sordu. Yasemin ise "Eski sevgilime sormanız gerekecek" cevabını verdi. "Benimle dalga geçtiler" diyen Yasemin böyle bir hırsızlığı yapmış olmaktan da parasız kalmaktan da utanç duyduğunu belirtti.

Yasemin Gündoğan, Bremen mahkemesi önünde milyon dolarlık vurgunu itiraf etti. Bununla birlikte, özellikle ciddi bir davada hırsızlık suçundan on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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