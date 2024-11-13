Suriye ordusundan Halep’e İHA’lı saldırı: Yaralılar var

Suriye ordusu Halep'e kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Suriye ordusu Halep’e kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi, AA

HALEP'E KAMİKAZE İHA'LI SALDIRI

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Ebzimo köyüne kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.

Suriye ordusu Halep’e kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi, AA

5'İ ÇOCUK 6 SİVİL YARALANDI

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda, 5'i çocuk olmak üzere 6 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS) Hastanesine kaldırıldı.