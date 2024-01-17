Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ’Sarışın’ yakalandı

Gündoğan'ın paraları Türkiye'ye sokmasına da Tufan'ın aracılık ettiği tespit edilmişti. İspanyol dedektiflerin elde ettiği bilgileri İzmir Emniyet Müdürlüğü ile paylaşmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Yiğit Tufan, önceki gün polis tarafından İzmir'de gözaltına alındı. İlk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve Yasemin Gündoğan'ı tanımadığını ileri süren Tufan, uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Menemen Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
MASAK İNCELEME BAŞLATTI
Sabah'ta yer alan habere göre; öte yandan Yiğit Tufan'ın mal varlığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmeye alındı. Yapılan araştırmada Tufan'a ait çok sayıda taşınmaz mal olduğu tespit edildi