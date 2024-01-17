Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ’Sarışın’ yakalandı

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan için çember giderek daralıyor. Gündoğan, Marmaris'te 20'ye yakın dedektif tarafından köşe bucak aranırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili önceki gün nefes kesen bir operasyon yaptı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ı İzmir'de saklandığı evde yakaladı. Gündoğan'ın paraları kaçırmak için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran başka bir şebekenin jetleriyle aynı olduğu belirlenmişti.