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Almanya'daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! 'Sarışın' yakalandı

Almanya’da 8 milyon euro vurgun yaparak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan için çember daralıyor. Yasemin Gündoğan ile birlikte hareket ettiği öne sürülen Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan, İzmir’de yakalandı.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 07:02 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:04
Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ’Sarışın’ yakalandı

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan için çember giderek daralıyor.

Gündoğan, Marmaris'te 20'ye yakın dedektif tarafından köşe bucak aranırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili önceki gün nefes kesen bir operasyon yaptı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ı İzmir'de saklandığı evde yakaladı.

Gündoğan'ın paraları kaçırmak için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran başka bir şebekenin jetleriyle aynı olduğu belirlenmişti.

Dedektifler yaptıkları araştırma neticesinde Yiğit Tufan'ın ismine ulaşmıştı. Tufan'ın dolandırıcılık yoluyla elde ettiği 1 milyon euro'yu ticari havayolu taşımacılığıyla Türkiye'ye soktuğu tespit edilmişti.

Tufan 2020 yılında gerçekleşen operasyondan kaçmayı başarmıştı.

Tufan'ın aynı zamanda Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddiasıyla Almanya'da tutuklanan Büşra Satılmış'ın da erkek arkadaşı olduğu saptanmıştı.

Gündoğan'ın paraları Türkiye'ye sokmasına da Tufan'ın aracılık ettiği tespit edilmişti. İspanyol dedektiflerin elde ettiği bilgileri İzmir Emniyet Müdürlüğü ile paylaşmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Yiğit Tufan, önceki gün polis tarafından İzmir'de gözaltına alındı. İlk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve Yasemin Gündoğan'ı tanımadığını ileri süren Tufan, uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Menemen Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI
Sabah'ta yer alan habere göre; öte yandan Yiğit Tufan'ın mal varlığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmeye alındı. Yapılan araştırmada Tufan'a ait çok sayıda taşınmaz mal olduğu tespit edildi

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Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ’Sarışın’ yakalandı
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