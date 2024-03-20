Son dakika: Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Kötü Sarışın’ Yasemin Gündoğan tutuklandı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Almanya'nın Bremen şehrinde 8 milyon eurolu soyguna imza atan Yasemin Gündoğan tutuklandı. 21 Mayıs 2021'de para taşıma şirketi Loomis'e yapılan milyon dolarlık darbenin sorumlusu olan "Sarışın" lakaplı Yasemin Gündoğan Bremen Havalimanı'nda yakalandı. ʺSarışınʺ lakaplı vurguncu Yasemin Gündoğan "KÖTÜ SARIŞIN" TUTUKLANDI Türkiye üzerinden Bremen'e giden Yasemin Gündoğan'ın Bremen Havalimanı'nda polis tarafından yakalandığı ve Salı günü hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi. Alman gazetesi Bild, Yasemin Gündoğan'ın yakalandığını duyururken "Kötü Sarışın" ifadesini kullandı. 8 MİLYONLUK VURGUNU İŞTE BÖYLE YAPTI Eğitimini aşçılık üzerine tamamlayan Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'e yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesinin ardından, soygun için düğmeye basmıştı.

BİLİNÇLİ OLARAK SİLMEDİ Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi.