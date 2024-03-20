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Son dakika: Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Kötü Sarışın’ Yasemin Gündoğan tutuklandı

Son dakika haberleri... Almanya'da 8 milyon euroluk vurguna imza atan "Sarışın" lakaplı soyguncu Yasemin Gündoğan tutuklandı. Interpol tarafından aranan Yasemin Gündoğan'ın Bremen Havalimanı'nda yakalandığı ve salı günü hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 13:18 Güncelleme 20 Mart 2024, 14:30
Son dakika: Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Kötü Sarışın’ Yasemin Gündoğan tutuklandı

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Almanya'nın Bremen şehrinde 8 milyon eurolu soyguna imza atan Yasemin Gündoğan tutuklandı. 21 Mayıs 2021'de para taşıma şirketi Loomis'e yapılan milyon dolarlık darbenin sorumlusu olan "Sarışın" lakaplı Yasemin Gündoğan Bremen Havalimanı'nda yakalandı.

ʺSarışınʺ lakaplı vurguncu Yasemin GündoğanʺSarışınʺ lakaplı vurguncu Yasemin Gündoğan

"KÖTÜ SARIŞIN" TUTUKLANDI

Türkiye üzerinden Bremen'e giden Yasemin Gündoğan'ın Bremen Havalimanı'nda polis tarafından yakalandığı ve Salı günü hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi. Alman gazetesi Bild, Yasemin Gündoğan'ın yakalandığını duyururken "Kötü Sarışın" ifadesini kullandı.

8 MİLYONLUK VURGUNU İŞTE BÖYLE YAPTI

Eğitimini aşçılık üzerine tamamlayan Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'e yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesinin ardından, soygun için düğmeye basmıştı.

BİLİNÇLİ OLARAK SİLMEDİ

Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi.


8 MİLYON EURO İLE UZAKLAŞTI

Tarihler 19 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde soygun için ilk adım atıldı. Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı Büşra Satılmış, evine 18 kilometre uzaklıktaki Spandau bölgesinde hizmet veren araç kiralama merkezinden siyah bir minibüs kiraladı. Ardından, Bremen'de kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce siyah bir minibüse ait HB-DW 143 nolu plaka çalındı. Çalınan plaka N-6 otoyolunda bir depoda, kiralanan aracın plakasıyla değiştirildi. Tarihler 21 Mayıs'ı gösterdiğinde ise çalıntı minibüsle Loomis şirketine giriş yapan Büşra Satılmış, 21:15 sıralarında Yasemin Gündoğan ve 8 miyon euroyu alarak bölgeden uzaklaştı.


MİLYON DOLARLIK SAATLER ALINDI

N-6 otobanına yönelen araç, tekrar kiralanan depoya giriş yaptı. Çalıntı plaka sökülerek orijinal plaka tekrar takılan araç, sabaha karşı 8 milyon Euro ile Viyana'ya doğru yola çıktı. Yasemin Gündoğan'ı taşıyan araç Viyana'ya ulaştığında İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebeke üyeleriyle bağlantıya geçildi.

LÜKS SAATLER NAKİT PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Dolandırıcılık şebekesinin lideri olan Yiğit Tufan'ın para transferi için kullandığı yöntem devreye sokuldu. Almanya'da paranın büyük bir kısmı ile önceden planlanan bir adreste tanesi 3 milyonu bulan lüks saatler satın alındı.

Dikkat çekmemek adına saatler önceden belirlenen kuryeleri teslim edilerek, Avusturya'da bekleyen özel jetlere binip Türkiye'ye gelmesi sağlandı. Kuryelerden toplanan saatler, daha sonra nakit paraya dönüştürüldü.

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