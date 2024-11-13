İspanya’da kırmızı alarm! Binlerce kişi tahliye edildi: Arabaları poşetlere sarıp sokak lambalarına bağladılar

İspanya'da sel felaketi son bulmuyor. Costa del Sol'da hava durumu uyarısının sarıdan kırmızıya dönmesinin ardında sel endişesi nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Costa del Sol'da hava durumu uyarısının sarıdan kırmızıya dönmesinin ardında sel endişesi nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, Takvim ekran görüntüsü

İSPANYA'DA KIRMIZI ALARM

İspanya Sivil Savunma Ajansı, dün gece saat 22:00'den sonra Malaga eyaletindeki cep telefonlarına İspanyolca ve İngilizce olarak toplu bir uyarı gönderdi. Uyarıda "Kırmızı alarm etkinleştirildi. Aşırı yağış riski. Çok dikkatli olun, seyahat etmekten kaçının." ifadelerine yer verildi.

ARABALARI POŞETLERE SARIP SOKAK LAMBALARINA BAĞLADILAR

Malagalılar, geçtiğimiz ayın sonlarında Valensiya'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı hasarın tekrarlanmasından duydukları endişeyle arabalarını sokak lambalarına bağlayıp suyla teması azaltmak için de plastiğe sardılar.

Malagalılar, geçtiğimiz ayın sonlarında Valensiya'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı hasarın tekrarlanmasından duydukları endişeyle arabalarını sokak lambalarına bağlayıp suyla teması azaltmak için de plastiğe sardılar, Takvim Ekran Görüntüsü

OKULLAR KAPATILDI

300 binden fazla öğrenciyi etkilediği tahmin edilen karar kapsamında, eyaletteki tüm okulların bugün kapalı kalacağı duyuruldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ünlü sahil şeridinde henüz yağmur başlamadı ancak yerel saatle 10:00 civarında durumun değişmesi bekleniyor ve kırmızı alarm gece yarısına kadar geçerli kalacak.