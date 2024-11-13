PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İspanya’da kırmızı alarm! Binlerce kişi tahliye edildi: Arabaları poşetlere sarıp sokak lambalarına bağladılar

İspanya’da bir sel uyarısı daha geldi. Costa del Sol'da hava durumu uyarısının sarıdan kırmızıya dönmesinin ardından binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Valensiya felaketini yaşamaktan endişe eden bölge halkı arabalarını sokak lambalarına bağlayıp suyla teması azaltmak için de plastiğe sardı. Okullar ise bir gün tatil edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:29
İspanya’da kırmızı alarm! Binlerce kişi tahliye edildi: Arabaları poşetlere sarıp sokak lambalarına bağladılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya'da sel felaketi son bulmuyor. Costa del Sol'da hava durumu uyarısının sarıdan kırmızıya dönmesinin ardında sel endişesi nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Costa del Sol'da hava durumu uyarısının sarıdan kırmızıya dönmesinin ardında sel endişesi nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, Takvim ekran görüntüsüCosta del Sol'da hava durumu uyarısının sarıdan kırmızıya dönmesinin ardında sel endişesi nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, Takvim ekran görüntüsü

İSPANYA'DA KIRMIZI ALARM

İspanya Sivil Savunma Ajansı, dün gece saat 22:00'den sonra Malaga eyaletindeki cep telefonlarına İspanyolca ve İngilizce olarak toplu bir uyarı gönderdi. Uyarıda "Kırmızı alarm etkinleştirildi. Aşırı yağış riski. Çok dikkatli olun, seyahat etmekten kaçının." ifadelerine yer verildi.

ARABALARI POŞETLERE SARIP SOKAK LAMBALARINA BAĞLADILAR

Malagalılar, geçtiğimiz ayın sonlarında Valensiya'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı hasarın tekrarlanmasından duydukları endişeyle arabalarını sokak lambalarına bağlayıp suyla teması azaltmak için de plastiğe sardılar.

Malagalılar, geçtiğimiz ayın sonlarında Valensiya'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı hasarın tekrarlanmasından duydukları endişeyle arabalarını sokak lambalarına bağlayıp suyla teması azaltmak için de plastiğe sardılar, Takvim Ekran GörüntüsüMalagalılar, geçtiğimiz ayın sonlarında Valensiya'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı hasarın tekrarlanmasından duydukları endişeyle arabalarını sokak lambalarına bağlayıp suyla teması azaltmak için de plastiğe sardılar, Takvim Ekran Görüntüsü

OKULLAR KAPATILDI

300 binden fazla öğrenciyi etkilediği tahmin edilen karar kapsamında, eyaletteki tüm okulların bugün kapalı kalacağı duyuruldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ünlü sahil şeridinde henüz yağmur başlamadı ancak yerel saatle 10:00 civarında durumun değişmesi bekleniyor ve kırmızı alarm gece yarısına kadar geçerli kalacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaş’ın 5 katı harcayan İmamoğlu’na çıt yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması | 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Biden yönetimi İsrail’e süre vermişti! 30 gün doldu: Beyaz Saray’dan skandal açıklama
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Mansur Yavaş’ın CHP’li ya da CHP’siz adaylık planı! Özgür Özel’in kafasındaki hesap... İmamoğlu’nun masasındaki senaryo
Yenidoğan Çetesi hakkında sarsıcı iddia! Yazışmalar ifşalandı! Ağlayan bebeğe uyuşturucu mu verdiler?
Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den 3. Dünya Savaşı uyarısı! ABD Suriye’den çekilecek mi? Dikkat çeken İsrail sözleri
Trump bakanlarını seçiyor! Talk showdan Pentagon’a: Fox News sunucusu Pete Hegseth savunma bakanı olacak
Napoli’den flaş Osimhen açıklaması! Galatasaray’ın parası yok
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sanıkların cezaevi şartları nasıl? Nevzat ve Salim’in kaldığı yer dikkat çekti
İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu
ÖZEL | Okan Buruk’tan dünya yıldızına veto!
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
SON DAKİKA