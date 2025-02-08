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Ahmed el Şara’ya Almanya daveti! Macron’dan sonra Olaf Scholz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından Suriye’nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’ya bir davet de Almanya’dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Şara’nın Almanya'ya davet edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:08
Ahmed el Şara’ya Almanya daveti! Macron’dan sonra Olaf Scholz

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    Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara'ya Fransa'dan sonra bir davet de Almanya'dan geldi.

    Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, ReutersSuriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Reuters

    ŞARA'YA ALMANYA'DAN DAVET

    Reuters Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Şara'nın Almanya'ya davet edildiğini bildirdi.

    FRANSA'DAN SONRA ALMANYA

    Şam'ın Fransa'ya davet edilmesinin ardından Almanya davetinin geldiği bildirildi.

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    Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye AB'den davet

    SCHOLZ'DEN ŞARA'YA TEBRİK TELEFONU

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, daha önce Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara'yı telefonla arayarak cumhurbaşkanlığı görevinden dolayı tebrik etmiş ve Almanya'nın, Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik yaptırımların kaldırılmasına destek vermeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ReutersAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Reuters

    TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

    Alman hükümet sözcüsü, bir saatlik görüşmede Beşar Esad rejiminin iktidarının sona ermesinin ardından Suriye'nin geleceğinin ele alındığını belirtirken Scholz, "ülkenin tüm Suriyelilerin katılımına izin veren ve onlara hak ve koruma sağlayan kapsamlı bir siyasi sürece ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

    Reuters'ın haberine göre, Scholz görüşmenin sonunda "Suriye, bölge ve tüm dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin devam ettiğini" vurguladı.

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