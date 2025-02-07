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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’ye AB’den davet

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad El Şeybani’yi Belçika’nın başkenti Brüksel’e davet etti. Kallas’ın daveti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’yı Fransa’ya davet etmesinin ardından geldi.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 14:04
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’ye AB’den davet

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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'ya davetinin ardından AB'den Şam'a bir davet daha geldi.

    Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, ReutersSuriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Reuters

    ŞEYBANİ'YE BRÜKSEL'DEN DAVET

    AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad El Şeybani'yi Belçika'nın başkenti Brüksel'e davet etti.

    AB Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Enver El-Anuni, dün düzenlediği basın toplantısında Şeybani ile ilgili şöyle konuşmuştu:

    Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bakan El Şeybani'yi Belçika'nın başkenti Brüksel'e (Avrupa Birliği'nin merkezi) davet etti ancak davet veya olası ziyaret hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

    Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, AASuriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, AA

    MACRON DA ŞARA'YI ÇAĞIRDI

    Ahmed El Şara, önceki gün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan bir telefon almıştı. Macron, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden dolayı Şara'yı tebrik etmiş ve ve önümüzdeki haftalarda Fransa'ya ziyarette bulunması çağrısında bulunmuştu.

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