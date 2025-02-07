Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’ye AB’den davet

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'ya davetinin ardından AB'den Şam'a bir davet daha geldi.
ŞEYBANİ'YE BRÜKSEL'DEN DAVET
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad El Şeybani'yi Belçika'nın başkenti Brüksel'e davet etti.
AB Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Enver El-Anuni, dün düzenlediği basın toplantısında Şeybani ile ilgili şöyle konuşmuştu:
Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bakan El Şeybani'yi Belçika'nın başkenti Brüksel'e (Avrupa Birliği'nin merkezi) davet etti ancak davet veya olası ziyaret hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
MACRON DA ŞARA'YI ÇAĞIRDI
Ahmed El Şara, önceki gün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan bir telefon almıştı. Macron, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden dolayı Şara'yı tebrik etmiş ve ve önümüzdeki haftalarda Fransa'ya ziyarette bulunması çağrısında bulunmuştu.