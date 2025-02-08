Rapçi Diddy hakkında bir dava daha! 17 yaşındaki kız anlattı: Uyuşturucu ile zorla…

ABD'de seks ticareti, insan kaçakçılığı, rüşvetçilik, şantaj, kundaklama gibi suçlamalarla tutuklu yargılanan dünyaca ünlü Rapçi Diddy hakkında bir dava daha açıldı.

Sean Diddy Combs, Takvim Fotoğraf Arşivi

DIDDY HAKKINDA BİR TECAVÜZ DAVASI DAHA

Diddy lakaplı Sean Combs'a 2012 yılında 17 yaşında olan John Doe adlı genç kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle bir dava daha açıldı.

Açılan yeni davaya göre diddy, mağdur John Doe'ya, New York'taki bir gece kulübünde uyuşturucu verip tecavüz etti.

John Doe, Combs'un özel masasına davet edildiğini, kendisine uyuşturucu içeren alkol verildiğini ve daha sonra "bilincini ve bedeninin kontrolünü kaybettiğini" belirtti.

SEKS TİCARETİ, ADAM KAÇIRMA, ŞANTAJ…

Diddy, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamaları dolayısıyla 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

Sean Diddy Combs, Takvim Fotoğraf Arşivi

Diddy, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adlı ünlü partilerinde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmış ve 30'dan fazla dava açılmıştı.