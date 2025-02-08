Ukrayna’da ateşkes çıkmazı Kursk! Trump Zelenski’yi indirmek mi istiyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni dönemine hızlı başladı. Gazze'de ve Ukrayna'da savaşı bitireceğini vadeden Trump'ın Ukrayna'yı Paskalya'ya yani 20 Nisan'a kadar ateşkesi kabul etmeye zorlayacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP ZELENSKİ'Yİ DEVİRECEK Mİ?

Rusya yanlısı olduğu öne sürülen Ukrayna gazetesi Strana, bir yandan ateşkes konusunda sızdırılan bir plandan söz ederken bir yandan da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi devirmek istediğini yazdı.

Strana, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'DEN UKRAYNA'YI ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna'da seçim yapılması gerektiği yönündeki açıklamaları, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un benzer açıklamaları ve Reuters'ın Washington'un "ateşkes - seçimler - yeni Ukrayna hükümeti tarafından bir barış anlaşmasının imzalanması" formülüyle savaşı sona erdirme planını desteklediği yönündeki bilgileri, Donald Trump'ın Volodimir Zelenski'yi cumhurbaşkanlığından uzaklaştırmak istediği yönündeki söylentileri bir kez daha canlandırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP VE PUTİN'İN ORTAK KARARI

ABD gazetesi Politico, eski Ukraynalı bakanlardan birinin "Washington ve Moskova'nın seçim konusundaki pozisyonlarının birleşmesi endişe verici. Bunu Trump ve Putin'in bir konuda anlaştıklarının ilk işareti olarak görüyorum: Zelenski'nin gitmesini istiyorlar" dediğini aktarıyor.

Strana, Kremlin'in Ukrayna'da ateşkes konusunda şartı "Zelenski'nin gitmesi" ise Trump'ın bunu kabul edeceğini belirtiyor.

KİEV'İN EN SON İSTEĞİ

Peki Ukrayna'da ateşkes anlaşması nasıl yapılacak?

Kiev, Batı'nın Ukrayna'ya NATO'ya kabul veya Batılı barış güçlerinin cephe hattına konuşlandırılması şeklinde güvenlik garantileri vermediği sürece anlaşmaya varmayacağını söylüyor. Ancak ABD her iki konuda da Kiev'le aynı fikirde değil. Rusya ise zaten şiddetle karşı çıkıyor.

Strana, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ATEŞKESTE KÖRDÜĞÜM KURSK

Ateşkes anlaşmasını önemli ölçüde zorlaştıran bir başka faktör daha var: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olan Kursk Köprüsü. Moskova, daha önce Ukrayna askerleri Kursk bölgesinden çekilmeden ateşkes müzakerelerini yürütme niyetinde olmadığını birçok kez dile getirmişti.

Aynı zamanda Kiev'den, Kursk'un Ruslar tarafından ele geçirilen Ukrayna topraklarının bir kısmıyla (örneğin Zaporijya Nükleer Santrali ile) değiştirilmesi niyetine dair sinyaller geliyor.

Kursk, EPA

Trump'ın "barış planı"nın zaman zaman medyada yer alan versiyonlarında, Ukrayna askerlerinin Kursk bölgesinden çekilmesi ve tüm cephe hattında ateşkes sağlanması maddesi sıklıkla yer alıyor. Ancak Zelenski ise Rus topraklarını kolayca terk etme niyetinde olmadığını belirtiyor.