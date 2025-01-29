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Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı

Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan duyuruya göre Ahmed Şara resmi olarak Suriye Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:09 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:32
Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı

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    Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu. Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

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