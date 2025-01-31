Hamas ile İsrail arasında dördüncü rehine takasının cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesine ulaştı. Filistinli esirler, burada yakınları tarafından coşkuyla karşılandı, AA

LİSTEDE ABD VATANDAŞI OLACAK MI?

Perşembe günü rehine ailelerine bilgi veren ABD Başkanı Donald Trump'ın eski özel elçisi Steve Witkoff'a göre listede üç kişinin yer alması bekleniyor

Hamas'ın teslim edeceği rehinelerden birinin Amerikan vatandaşı olmasının beklendiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının üçüncü bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan Arbel Yehud isimli İsrailli kadın esirin, Han Yunus kentinde Hamas'ın Gazze'deki öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın evi önünde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. İsrailli esirin teslimi sırasında bölgede çok sayıda Kassam Tugayı ve Filistinli bulundu, AA

EL SANİ MOSSAD'A TESLİM EDECEK

Teslim edilecek rehinelerin listesi Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani tarafından Mossad şefi David Barnea'ya teslim edilecek. İsrailli yetkililer listeyi doğrulayıp onayladıktan sonra, isimleri kamuoyuna açıklamadan önce aileleri bilgilendirecekler.