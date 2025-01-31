Hamas ile İsrail arasında dördüncü rehine takasının cumartesi günü yapılması planlanıyor.
LİSTEDE ABD VATANDAŞI OLACAK MI?
Perşembe günü rehine ailelerine bilgi veren ABD Başkanı Donald Trump'ın eski özel elçisi Steve Witkoff'a göre listede üç kişinin yer alması bekleniyor
Hamas'ın teslim edeceği rehinelerden birinin Amerikan vatandaşı olmasının beklendiği belirtildi.
EL SANİ MOSSAD'A TESLİM EDECEK
Teslim edilecek rehinelerin listesi Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani tarafından Mossad şefi David Barnea'ya teslim edilecek. İsrailli yetkililer listeyi doğrulayıp onayladıktan sonra, isimleri kamuoyuna açıklamadan önce aileleri bilgilendirecekler.