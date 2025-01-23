Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

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BAAS ÇÖKTÜ

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Beşar Esad, başkentten kaçmıştı.

Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara A Haber'e özel açıklamalar (Ekran görüntüsü)

ANKARA'NIN ROLÜ KRİTİK

Uluslararası basında gelişmeler Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin zaferi olarak değerlendirilirken Suriye'nin yeniden ihyasında Ankara'nın önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Ülkede imar çalışmalarıyla ilgili Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



Şara'nın açıklamalarından satır başları:

Esad binlerce insanı katletti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETMEDİ



Herkes silahları bırakmayı kabul etti ancak YPG/PKK kabul etmedi. Oturup konuşup orta yolu bulmak istedik. Kürt halkı bizim için önemli bir gruptur, eşit vatandaşlık ilkesinde yaşamak istiyoruz. Herkese eşit davranacağımızı ilettik. Türkiye'nin bizden bununla ilgili talebinin olması çok doğal.

KÜRT AŞİRETLERİ BÖLGEDE TERÖR İSTEMİYOR

Şu an biz operasyon yapmayı uygun görmedik, görüşmelerimiz devam ediyor. Kürt aşiretleri de terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini istemiyoruz. Türkiye ile işbirliği içerisinde bu süreci götürüyoruz.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ

PKK/PYD terör örgütü DEAŞ'ı kendisi için kullanıyor.



İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE Mİ?

Türkiye ahlaki bir rol üstlendi, Erdoğan tarih yazacak. Türk halkının yanındayız. Suriye halkı Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Bu destekten dolayı biz de teşekkür borcu hissettik. Ne zaman gideceğimiz bilmiyoruz. Ya Türkiye'ye ya da Suudi Arabistan'a gideceğiz.

İsrail'in işgal için bahanesi yok.