İngiltere'de hava trafik sistemi çöktü, Heathrow kilitlendi: THY ve AJet'ten yolcularına iptal ve gecikme uyarısı geldi
İngiltere hava trafik kontrol kuruluşu NATS'in sistemlerinde yaşanan teknik arıza, Londra havalimanlarında uçuşları durma noktasına getirdi. Yüzlerce sefer iptal edilirken, THY ve AJet yolcularını gecikmelere karşı uyardı.
İngiltere'de hava trafik hizmetlerini yürüten NATS'ın uçuş işlem sisteminde TSİ 14.48'de meydana gelen teknik arıza, havacılık sektöründe büyük çaplı bir krize yol açtı.
HEATHROW İNİŞLERE KAPATILDI, UÇAKLAR HAVADA KALDI
Arızanın ilk etkileri İngiltere'nin en büyük havalimanı Londra Heathrow'da kalkan seferlerde hissedildi. Kalkışların durmasıyla pist ve apronlarda kapasite daraldı; bunun üzerine Avrupa hava sahasını koordine eden Eurocontrol, Heathrow'u bir süreliğine inişe kapattı.
Havada tur atmak zorunda kalan uçakların bir kısmı alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Terminallerde ve uçak içlerinde saatlerce bekleyen yolcuların yüzlerce uçuşu iptal edildi.
AJET SEFERLERİNDE DE AKSAMALAR YAŞANIYOR
Yaşanan kriz nedeniyle Londra Stansted Havalimanı'na sefer düzenleyen AJet, uçuşlarında iptal ve rötarlar yaşandığını, yolculara gerekli bilgilendirmelerin iletişim kanallarından yapıldığını duyurdu.
THY YOLCULARINI UYARDI
Türk Hava Yolları (THY) da İngiltere varışlı ve kalkışlı seferleri için yolcularını uyararak güncel uçuş durumlarının kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi. THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz."