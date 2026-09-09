THY YOLCULARINI UYARDI

Türk Hava Yolları (THY) da İngiltere varışlı ve kalkışlı seferleri için yolcularını uyararak güncel uçuş durumlarının kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi. THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: