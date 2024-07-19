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ABD'de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimindeki kampanyasını bitirebileceği iddia edildi. Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump ile 27 Haziran gecesi CNN International'daki canlı yayın münazarasında gösterdiği kötü performans sonrası ABD'deki siyasi iklim iyice alevlenmişti.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 00:58 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 01:04
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

DEMOKRATLARDA SEÇİM ADAYLIĞI ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Axios haber sitesi, bazı Demokratların parti içindeki baskıları sonucu Biden'ın kenara çekilme noktasında ikna edildiğini öne süren yorumları derleyen bir rapor hazırladı.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın seçim adaylığını sürdürebilmesine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, birçok Demokrat'ın, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff'in, Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na katıldığı aktarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala HarrisABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

''BIDEN'IN ADAYLIĞI BU HAFTA SONU BİTEBİLİR''

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Raporda, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı.

İLK CANLI YAYIN VE BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

BIDEN CEPHESİ DE ''ÇEKİL'' DİYOR

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

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