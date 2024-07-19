ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!

BIDEN CEPHESİ DE ''ÇEKİL'' DİYOR

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.