Bella ve Gigi'nin babası Muhammed Hadid İsrail'in yaşattığı zulmü anlattı: Bizi evimize almadılar

1 Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Kardeşlerin bu mücadeleye destek vermelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi ise babaları Muhammed Hadid'in bir Filistinli olarak İsrail tarafınfan maruz bırakıldığı insanlık dışı durum.

2 Barbar İsrail'in kendisine ve ailesine yaşattıklarını kelimelere döken Muhammed Hadid, katıldığı bir programda İsrailliler tarafından evinin nasıl işgal edildiğini anlattı. Hadid, bugün İsrail Devleti sınırları içerisinde bulunan geçmişte ise kuzey Filistin'e ait olan Safed, şehrinden zorla nasıl göç ettirilmeye zorlandıklarını tek tek anlattı.