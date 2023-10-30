Bella ve Gigi'nin babası Muhammed Hadid İsrail'in yaşattığı zulmü anlattı: Bizi evimize almadılar

17 Ekim günü İsrail güçlerinin Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Filistin asıllı model kardeşler Bella-Gigi Hadid'ten tepki gecikmemişti. Kardeşlerin bu mücadeleye destek vermelerinin altında yatan en büyük sebep ise babaları Muhammed Hadid'in bir Filistinli olarak yaşadığı korkunç deneyimler. Attıkları her adımları milyonlarca kişinin dikkatini çeken ünlü kardeşlerin babası Muhammed Hadid İsrail'de kaldığı dönemde yaşadığı zulmü katıldığı bir programda anlattı. İşte Muhammed Hadid'in bölgede yaşanan insanlık dramının geçmişe uzanan köklerini kanıtlayan o trajik hikayesi...
Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Kardeşlerin bu mücadeleye destek vermelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi ise babaları Muhammed Hadid'in bir Filistinli olarak İsrail tarafınfan maruz bırakıldığı insanlık dışı durum.
Barbar İsrail'in kendisine ve ailesine yaşattıklarını kelimelere döken Muhammed Hadid, katıldığı bir programda İsrailliler tarafından evinin nasıl işgal edildiğini anlattı. Hadid, bugün İsrail Devleti sınırları içerisinde bulunan geçmişte ise kuzey Filistin'e ait olan Safed, şehrinden zorla nasıl göç ettirilmeye zorlandıklarını tek tek anlattı.
Yaşadıkları şehre bir gün Almanya ve Polanya'dan Yahudi mültecilerin geldiğini söyleyen Hadid, bu mültecilerin ellerindeki pankartlarda "Almanya'daki evimizi ve umudumuzu kaybettik. Umutlarımızı yıkmayın " şeklinde bir yazı yazdığını belirtti.