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ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler

Batı’nın Türkiye’deki Truva atları darbeler, iç karışıklık ve sokak hareketleri için para akıttığı medya kuruluşlarını gizlemek için harekete geçti. Türkiye, Meclis’teki “etki ajanlığı” düzenlemesi ile fondaşlara darbe vurmaya hazırlanırken etki ajanlarına en büyük yatırımı yapan ABD’li dernek Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) destek verdiği kuruluşları tek tek sildi. Peki, nedir bu NED? Türkiye’de hangi kuruluşlara ne kadar harcama yaptı? İşte, FETÖ ile de ilişkisi olduğu iddia edilen ve ABD’nin “beyaz eldiveni” olarak görülen NED’in faaliyetleri ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:11
ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler

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Türkiye Meclis'te "etki ajanlığı" düzenlemesi ile Batılı vakıfların aparatlarına karşı harekete geçti. Fondaş medyaya en büyük yatırımı yapan Batılı dernekler ise destekledikleri kuruluşları birer birer gizliyor.

Batı eli ile Türkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi. Peki, nedir bu NED? Türkiye'de darbeler, iç karışıklık ve sokak hareketleri için ne kadar harcama yaptılar?

Türkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi, Takvim ekran görüntüsüTürkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi, Takvim ekran görüntüsü

ABD'NİN "BEYAZ ELDİVENİ" FONDAŞLARIN PARA KAYNAĞI

Peki nedir bu NED? İşte, pek çok ülkedeki darbelerde parmağı olan, Çin'in de kırmızı listeye aldığ ABD'nin sözde demokrasi elçisi Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ile ilgili tüm detaylar…

1983 yılında ABD Kongresi tarafından kurulan NED, 20 yıldır ABD'nin etki ajanlarına para yağdırıyor. Sözde demokrasiyi teşvik etme bahanesiyle çok sayıda ülkeye müdahalede bulunan NED, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin etkisini dengelemek ve Batı'nın demokrasiyi yayma iddiasını desteklemek için kurulmuştu. NED özellikle son 20 yıldır adından sıkça söz ettiriyor.

Türkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi, Takvim ekran görüntüsüTürkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi, Takvim ekran görüntüsü

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN NED RAPORU: İDEOLOJİK SIZINTI

Uluslararası toplum tarafından pek çok kez kınama alan NED'e son tepki Çin'den gelmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda "NED ABD hükümetinin 'beyaz eldivenleri' gibi hareket ediyor. Uzun zamandır diğer ülkelerdeki devlet gücünü baltalamak, diğer ülkelerin iç işlerine karışmak, bölünme ve çatışmayı kışkırtmak, kamuoyunu yanıltmak ve ideolojik sızma yapmakla uğraşıyor, hepsi de demokrasiyi teşvik etme bahanesiyle." ifadelerine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda “NED ABD hükümetinin ‘beyaz eldivenleri’ gibi hareket ediyor. Uzun zamandır diğer ülkelerdeki devlet gücünü baltalamak, diğer ülkelerin iç işlerine karışmak, bölünme ve çatışmayı kışkırtmak, kamuoyunu yanıltmak ve ideolojik sızma yapmakla uğraşıyor, hepsi de demokrasiyi teşvik etme bahanesiyle.” ifadelerine yer verildi.Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda “NED ABD hükümetinin ‘beyaz eldivenleri’ gibi hareket ediyor. Uzun zamandır diğer ülkelerdeki devlet gücünü baltalamak, diğer ülkelerin iç işlerine karışmak, bölünme ve çatışmayı kışkırtmak, kamuoyunu yanıltmak ve ideolojik sızma yapmakla uğraşıyor, hepsi de demokrasiyi teşvik etme bahanesiyle.” ifadelerine yer verildi.

DARBELERDE NED PARMAĞI

Ulusal Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokratik Enstitü (NDI), Özgür Sendika Enstitüsü (FTUI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) isimli dört ana organizasyondan oluşan NED, demokrasi kılıfı ile pek çok ülkeye ciddi müdahalelerde bulundu.

NED'in renki devrimler olarak bilinen çok sayıda olayda rol oynadığı biliniyor. Sırbistan'daki Buldozer Devrimi (2000), Gürcistan'daki Gül Devrimi (2003), Ukrayna'daki Turuncu Devrim (2004) ve Kırgızistan'daki Lale Devrimi (2005) NED'in desteği ile düzenlenmişti.

Ulusal Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokratik Enstitü (NDI), Özgür Sendika Enstitüsü (FTUI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) isimli dört ana organizasyondan oluşan NED, demokrasi kılıfı ile pek çok ülkeye ciddi müdahalelerde bulundu, Takvim Fotoğraf ArşiviUlusal Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokratik Enstitü (NDI), Özgür Sendika Enstitüsü (FTUI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) isimli dört ana organizasyondan oluşan NED, demokrasi kılıfı ile pek çok ülkeye ciddi müdahalelerde bulundu, Takvim Fotoğraf Arşivi

İRAN'DA SAHTE HABERLERLE MEDYAYI YÖNLENDİRDİLER

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor. Voice of America Farsça Servisi muhabiri Masih Alinejad, kamuoyunu kışkırtmak için doğrulanmamış bilgi ve fotoğraf grupları yayımlamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor, İran, Takvim Fotoğraf ArşiviÇin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor, İran, Takvim Fotoğraf Arşivi

Lübnanlı bir haber kanalı olan Al Mayadeen'e göre, Masih Alinejad 2015-2022 yılları arasında NED ve diğer bazı Amerikan kurumlarından 628.000 ABD doları fon aldı. Iran Daily, İran Devrim Muhafızları'ndan alınan bir belgeye atıfta bulunarak NED'in başörtüsü protestoları sırasında Masih Alinejad ile olan bağlarını kullanarak İran'ın içişlerine müdahale ettiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor, İran, Takvim Fotoğraf ArşiviÇin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor, İran, Takvim Fotoğraf Arşivi

Bu arada NED, İran İnsan Hakları Merkezi'ni (CHRI) ve İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nı (HRANA) sahte haber üretmelerinde destekledi ve muhaliflerin karalama kampanyaları düzenlemek için hükümet karşıtı örgütler ve medya kuruluşlarıyla çalışmasını destekledi. NED, İran'da insan hakları hareketi aracılığıyla bir rejim değişikliği çağrısında bulunmak için Journal of Democracy'de düzenli olarak yorumlar yayınladı. NED, İran medyası tarafından "Demokrasi İçin Ulusal Düşman" ve "NED Truva Atı" olarak adlandırılıyor, İran'da düzeni bozuyor ve huzursuzluk yaratıyor.

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NED'İN TÜRKİYE APARATLARI

Peki NED'in Türkiye'deki faaliyetleri neler? İşte, pek çok ülkede devlet gücünü devirmek için faaliyette bulunan NED'in Türkiye'deki aparatları…

Türk düşmanlarından CHP’nin yalan medyasına para yağıyorTürk düşmanlarından CHP’nin yalan medyasına para yağıyor
Türk düşmanlarından CHP'nin yalan medyasına para yağıyor

NED'in 2021 raporunda "İfade Özgürlüğünü ve Medyanın Bağımsızlığını Güçlendirmek" için Türkiye'de kimliği gizlenen bir takım kişi ve kuruluşlara 10 milyon TL'ye yakın fon dağıttığı biliniyor. Peki, NED'in fondaşları hangi siteler?

404 NOT FOUND! NED TÜRKİYE'DE KİMLERE FON YAĞDIRDI?

NED'in 2012'de FETÖ gazetesi Taraf'a da kaynak sağladığı iddia ediliyor. Öte yandan NED'in internet sitesinde Türkiye'de hangi kuruluşlara destek verildiğine yönelik bilgiler ise tamamen silinmiş. Sitede Türkiye'ye akıtılan fonların yer aldığı sayfaya ulaşılamıyor.

ABD Ulusal Demokrasi Vakfı NED, Türkiye'deki kuruluşlara verdiği destek ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfayı sildi, Takvim ekran görüntüsüABD Ulusal Demokrasi Vakfı NED, Türkiye'deki kuruluşlara verdiği destek ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfayı sildi, Takvim ekran görüntüsü

SADECE İSVEÇ 2 MİLYAR TL AYIRDI

Yalnızca İsveç Devleti'nin 2021-2027 arasında Türkiye'deki STK'lara ve basına dağıtmayı planladığı fonun 2 milyar 314 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Bu rakam göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye fon dağıtan onlarca kuruluşun etki ajanlığına ayırdığı bütçenin on milyarlarca liraya kadar ulaşabileceği ortaya çıkıyor.

ABD'NİN TRUVA ATLARI

İşte, Türkiye'nin fondaş kuruluşları ve onlara para yağdıran Truva atları…

ABD'nin fondaşlarından Bianet; Press Now, Avrupa Birliği, Chrest Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı (Almanya-İstanbul) İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Danimarka Ankara Büyükelçiliği, Heinrich Böll Vakfı gibi çok sayıda emperyalist kurumdan yüz milyonlarca liralık fon aldı. Bianet'in internet sitesinde ise söz konusu fonun sadece 95 milyon TL olduğu iddia ediliyor.

Bir diğer fondaş kuruluş Medyascope ise Chrest Vakfı'ndan 2016-2022 yılları arasında 19 milyon TL, Norveç Dışişleri Bakanlığı'danan ise 2021- 2022 yılları arasında 1.9 milyon TL, İsveç Devleti'nden ise 2017 yılında 2 milyon TL fon almıştı.

Medyascope, Takvim ekran görüntüsüMedyascope, Takvim ekran görüntüsü

SADECE GAZETELER DEĞİL! SAPKIN DERNEKLER, PKK YANLISI SİTELER…

Punto 24, Gazete Duvar, T24 ve Serbestiyet gibi bir takım medya kuruluşları da Batılı kuruluşlar tarafından fonlanıyor. Öte yandan sapkın LGBTI dernekleri, mor kadın derneklerinin çıkarttığı yayınlar ve DEM yanlısı yerel basın da Batı tarafından fonlanan kuruluşlar arasında.

TÜRKİYE ETKİ AJANLIĞI YASASI İLE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa teklifi ile Batı aparatlarına karşı harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Toplam 23 maddeden oluşan kanun teklifinin 16. maddesine göre, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle casuslukla ilgili yeni bir suç ihdas edilecek. TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek maddede, "Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir" ifadeleri kullanılıyor. Eylem "savaş sırasında veya askeri hareketleri tehlikeye sokacak bir süreçte işlenmiş" ise bu ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkabiliyor. Torba yasa teklifinin "basın özgürlüğü için ciddi bir tehdit" olduğu eleştirileri bulunuyor.

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