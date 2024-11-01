ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler

Türkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi, Takvim ekran görüntüsü

Batı eli ile Türkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı ( NED ), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi. Peki, nedir bu NED? Türkiye'de darbeler, iç karışıklık ve sokak hareketleri için ne kadar harcama yaptılar?

Türkiye Meclis'te "etki ajanlığı" düzenlemesi ile Batılı vakıfların aparatlarına karşı harekete geçti. Fondaş medyaya en büyük yatırımı yapan Batılı dernekler ise destekledikleri kuruluşları birer birer gizliyor.

ABD'NİN "BEYAZ ELDİVENİ" FONDAŞLARIN PARA KAYNAĞI

Peki nedir bu NED? İşte, pek çok ülkedeki darbelerde parmağı olan, Çin'in de kırmızı listeye aldığ ABD'nin sözde demokrasi elçisi Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ile ilgili tüm detaylar…

1983 yılında ABD Kongresi tarafından kurulan NED, 20 yıldır ABD'nin etki ajanlarına para yağdırıyor. Sözde demokrasiyi teşvik etme bahanesiyle çok sayıda ülkeye müdahalede bulunan NED, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin etkisini dengelemek ve Batı'nın demokrasiyi yayma iddiasını desteklemek için kurulmuştu. NED özellikle son 20 yıldır adından sıkça söz ettiriyor.

Türkiye'de etki ajanlığı yapmaya devam eden fondaş medyanın en büyük para kaynaklarından ABD Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), internet sitesinde Türkiye'ye ayırdığı fonun yer aldığı bilgileri tamamen sildi, Takvim ekran görüntüsü