ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler

DARBELERDE NED PARMAĞI
Ulusal Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokratik Enstitü (NDI), Özgür Sendika Enstitüsü (FTUI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) isimli dört ana organizasyondan oluşan NED, demokrasi kılıfı ile pek çok ülkeye ciddi müdahalelerde bulundu.
NED'in renki devrimler olarak bilinen çok sayıda olayda rol oynadığı biliniyor. Sırbistan'daki Buldozer Devrimi (2000), Gürcistan'daki Gül Devrimi (2003), Ukrayna'daki Turuncu Devrim (2004) ve Kırgızistan'daki Lale Devrimi (2005) NED'in desteği ile düzenlenmişti.
Ulusal Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokratik Enstitü (NDI), Özgür Sendika Enstitüsü (FTUI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) isimli dört ana organizasyondan oluşan NED, demokrasi kılıfı ile pek çok ülkeye ciddi müdahalelerde bulundu, Takvim Fotoğraf Arşivi
İRAN'DA SAHTE HABERLERLE MEDYAYI YÖNLENDİRDİLER
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor. Voice of America Farsça Servisi muhabiri Masih Alinejad, kamuoyunu kışkırtmak için doğrulanmamış bilgi ve fotoğraf grupları yayımlamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor, İran, Takvim Fotoğraf Arşivi
Lübnanlı bir haber kanalı olan Al Mayadeen'e göre, Masih Alinejad 2015-2022 yılları arasında NED ve diğer bazı Amerikan kurumlarından 628.000 ABD doları fon aldı. Iran Daily, İran Devrim Muhafızları'ndan alınan bir belgeye atıfta bulunarak NED'in başörtüsü protestoları sırasında Masih Alinejad ile olan bağlarını kullanarak İran'ın içişlerine müdahale ettiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, İran'da Eylül 2022'de başörtüsü kurallarına karşı patlak veren eylemlerin de NED tarafından fonlandığı belirtiliyor, İran, Takvim Fotoğraf Arşivi
Bu arada NED, İran İnsan Hakları Merkezi'ni (CHRI) ve İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nı (HRANA) sahte haber üretmelerinde destekledi ve muhaliflerin karalama kampanyaları düzenlemek için hükümet karşıtı örgütler ve medya kuruluşlarıyla çalışmasını destekledi. NED, İran'da insan hakları hareketi aracılığıyla bir rejim değişikliği çağrısında bulunmak için Journal of Democracy'de düzenli olarak yorumlar yayınladı. NED, İran medyası tarafından "Demokrasi İçin Ulusal Düşman" ve "NED Truva Atı" olarak adlandırılıyor, İran'da düzeni bozuyor ve huzursuzluk yaratıyor.
NED'İN TÜRKİYE APARATLARI
Peki NED'in Türkiye'deki faaliyetleri neler? İşte, pek çok ülkede devlet gücünü devirmek için faaliyette bulunan NED'in Türkiye'deki aparatları…
NED'in 2021 raporunda "İfade Özgürlüğünü ve Medyanın Bağımsızlığını Güçlendirmek" için Türkiye'de kimliği gizlenen bir takım kişi ve kuruluşlara 10 milyon TL'ye yakın fon dağıttığı biliniyor. Peki, NED'in fondaşları hangi siteler?
404 NOT FOUND! NED TÜRKİYE'DE KİMLERE FON YAĞDIRDI?
NED'in 2012'de FETÖ gazetesi Taraf'a da kaynak sağladığı iddia ediliyor. Öte yandan NED'in internet sitesinde Türkiye'de hangi kuruluşlara destek verildiğine yönelik bilgiler ise tamamen silinmiş. Sitede Türkiye'ye akıtılan fonların yer aldığı sayfaya ulaşılamıyor.
ABD Ulusal Demokrasi Vakfı NED, Türkiye'deki kuruluşlara verdiği destek ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfayı sildi, Takvim ekran görüntüsü
SADECE İSVEÇ 2 MİLYAR TL AYIRDI
Yalnızca İsveç Devleti'nin 2021-2027 arasında Türkiye'deki STK'lara ve basına dağıtmayı planladığı fonun 2 milyar 314 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Bu rakam göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye fon dağıtan onlarca kuruluşun etki ajanlığına ayırdığı bütçenin on milyarlarca liraya kadar ulaşabileceği ortaya çıkıyor.
ABD'NİN TRUVA ATLARI
İşte, Türkiye'nin fondaş kuruluşları ve onlara para yağdıran Truva atları…
ABD'nin fondaşlarından Bianet; Press Now, Avrupa Birliği, Chrest Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı (Almanya-İstanbul) İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Danimarka Ankara Büyükelçiliği, Heinrich Böll Vakfı gibi çok sayıda emperyalist kurumdan yüz milyonlarca liralık fon aldı. Bianet'in internet sitesinde ise söz konusu fonun sadece 95 milyon TL olduğu iddia ediliyor.
Bir diğer fondaş kuruluş Medyascope ise Chrest Vakfı'ndan 2016-2022 yılları arasında 19 milyon TL, Norveç Dışişleri Bakanlığı'danan ise 2021- 2022 yılları arasında 1.9 milyon TL, İsveç Devleti'nden ise 2017 yılında 2 milyon TL fon almıştı.
Medyascope, Takvim ekran görüntüsü
SADECE GAZETELER DEĞİL! SAPKIN DERNEKLER, PKK YANLISI SİTELER…
Punto 24, Gazete Duvar, T24 ve Serbestiyet gibi bir takım medya kuruluşları da Batılı kuruluşlar tarafından fonlanıyor. Öte yandan sapkın LGBTI dernekleri, mor kadın derneklerinin çıkarttığı yayınlar ve DEM yanlısı yerel basın da Batı tarafından fonlanan kuruluşlar arasında.
TÜRKİYE ETKİ AJANLIĞI YASASI İLE HAREKETE GEÇTİ
Türkiye "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa teklifi ile Batı aparatlarına karşı harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Toplam 23 maddeden oluşan kanun teklifinin 16. maddesine göre, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle casuslukla ilgili yeni bir suç ihdas edilecek. TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek maddede, "Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir" ifadeleri kullanılıyor. Eylem "savaş sırasında veya askeri hareketleri tehlikeye sokacak bir süreçte işlenmiş" ise bu ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkabiliyor. Torba yasa teklifinin "basın özgürlüğü için ciddi bir tehdit" olduğu eleştirileri bulunuyor.