PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail kanalında ABD başkan adayı Harris için "terör destekçisi" denildi

İşglaci İsraillileri bir televizyon kanalında, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris için "terör destekçisi" ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 01:55 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 01:55
İsrail kanalında ABD başkan adayı Harris için terör destekçisi denildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

7 Ekim'den buyana Gazze'de binlerce sivili katleden işgalci İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen "Kanal 14" televizyonunda yayınlanan bir tartışma programında ABD'deki Başkanlık seçimleri ele alındı.

Katil Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14'teki "Ulpan Hamişi" (Perşembe Oturumu) isimli tartışma programında, katliam sponsoru ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'i hedef alan bir alt yazı (KJ) kullanılması dikkat çekti.

KJ'de, "ABD'deki seçimlere bir haftadan az bir süre kaldı. (Batı) Kudüs'te 'terör destekçisi' Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi korkusu." ifadelerine yer verildi.

Katil Netanyahu ve Donald Trump (Fotoğraf: AA)Katil Netanyahu ve Donald Trump (Fotoğraf: AA)

Harris'i hedef alan alt yazıya ilişkin kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken, ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala katil Netanyahu'nun, Trump'ın kazanma ihtimaline oynadığı iddia edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! Ateşkes muamması sürüyor! Soykırımcıdan Baalbek’e yoğun bombardıman
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
Bağdat’ta dörtlü zirve! Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi için tarih verdi
HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Togg’un yeni rengi Ayder!
SON DAKİKA