İsrail kanalında ABD başkan adayı Harris için "terör destekçisi" denildi

7 Ekim'den buyana Gazze'de binlerce sivili katleden işgalci İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen "Kanal 14" televizyonunda yayınlanan bir tartışma programında ABD'deki Başkanlık seçimleri ele alındı.
Katil Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14'teki "Ulpan Hamişi" (Perşembe Oturumu) isimli tartışma programında, katliam sponsoru ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'i hedef alan bir alt yazı (KJ) kullanılması dikkat çekti.
KJ'de, "ABD'deki seçimlere bir haftadan az bir süre kaldı. (Batı) Kudüs'te 'terör destekçisi' Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi korkusu." ifadelerine yer verildi.
Harris'i hedef alan alt yazıya ilişkin kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken, ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala katil Netanyahu'nun, Trump'ın kazanma ihtimaline oynadığı iddia edildi.