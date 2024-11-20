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İskandinav ülkeleri nükleer kıyamete hazırlanıyor! Milyonlarca eve broşür dağıtıldı

Ukrayna ve Rusya arasında nükleer savaş çanları çalmaya başlarken İskandinav ülkelerini ise panik sardı. Ukrayna, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı ile Rusya'yı vurdu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise nükleer doktrinde radikal değişiklikler yaptı. Adım adım gelen nükleer savaşın ardından İskandinav ülkeleri, vatandaşlarına Rusya'nın olası bir saldırısına karşı hazırlıklı olmaları talimatı vermeye başladı. İşte, İskandinav ülkelerindeki olağanüstü hazırlık...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:33
İskandinav ülkeleri nükleer kıyamete hazırlanıyor! Milyonlarca eve broşür dağıtıldı

Ukrayna ABD Başkanı Joe Biden'dan aldığı onay ile Rusya'yı vurup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkenin nükleer doktrininde radikal değişiklikler yaparken dünyada nükleer savaş endişesi başladı.

İskandinav ülkeleri nükleer kıyamete hazırlanıyor! Milyonlarca eve broşür dağıtıldı

MİLYONLARCA SAVAŞ BROŞÜRÜ

İskandinav ülkeleri, vatandaşlarına Rusya'nın olası bir saldırısına karşı hazırlıklı olmaları talimatı vermeye başladı. Milyonlarca eve, Moskova'nın nükleer savaş tehdidi karşısında sığınak bulma ve malzeme stoklama konusunda tavsiyeler içeren broşürler ve e-postalar gönderiliyor.

Ukrayna Savaşı'nın ardından İsveç ve Finlandiya, savunma harcamalarını artırmaya ve onlarca yıllık tarafsızlıklarını terk edip NATO'ya katılmaya karar verdi.

İskandinav ülkeleri nükleer kıyamete hazırlanıyor! Milyonlarca eve broşür dağıtıldı

28 ÜLKE DEV TATBİKAT

NATO'nun tarihindeki en büyük topçu tatbikatı olan ve Finlandiya'nın Rusya sınırına 70 mil uzaklıktaki bölgesinde düzenlenen tatbikata 28 ülke katılıyor.

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