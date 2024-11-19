Eli kanlı katil Netanyahu ve Katz Gazze’yi ikiye bölen Netzarim Koridoru’na gitti: Katliama devam mesajı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na giderek bölgeyi işgal eden askerlerle bir araya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgalcilerle bir araya geldi! Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar da eşlik etti.





Bölgeyi işgal eden İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu burada yaptığı açıklamada, saldırılar bittikten sonra Hamas'ın Gazze'yi "yönetmeyeceğini" savundu. Basın Ofisinden paylaşılan görüntüde, Gazze'deki yıkımı ve İsrail ordusunun saldırısı sonrası bir bölgeden yükselen dumanları gösteren anlara da yer verildi.