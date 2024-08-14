ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’E övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz

"NATO'DA VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK"

Flake, Türkiye'nin NATO'da vazgeçilmez bir müttefik olduğunu belirtti ve "Türkiye, NATO'da vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca gösterdi. (Ukrayna) savaşının beşinci gününde Türkiye Montrö Sözleşmesi'ni devreye soktu, bu önemli bir tedbirdi. 26'ıncı NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek ve bu çok önemli. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez, değerli bir üyesi, ABD'nin ardından ikinci en büyük askeri gücü ve son birkaç yılda değerini kanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle birlikte büyük bir yabancı askeri F-16 satışı da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

F 16 KONUSUNDA OLUMLU MESAJ

Blok 70, sadece NATO içindeki yakın müttefiklerimiz tarafından kullanılan en sofistike F-16'lar. Bunun ilerlemeyeceğine dair bazı düşünceler var. Ama ilerledi. Bu alımla ilgili her şey yolunda gidiyor. Yani güvenlik tarafında gerçekten mutluyuz.

MAHMUD ABBAS ZİYARETİ

Türkiye'nin İsrail ve İran arasındaki savaştan fayda sağlamayacağını biliyorum. Türkiye'nin Abbas'ı ağırlamasının harika olduğunu düşünüyorum. Filistin Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri kesinlikle destekliyoruz, ileriye dönük büyük bir rolleri var.

Kongre önemli bir rol oynadığı için yönetimler arasında büyük bir değişim görülmüyor. Her yönetimin öncelikleri oluyor. Ocak ayından sonra, hangi yönetim olursa olsun Ankara ile ilişkilerimizde büyük bir değişim olmaz.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞI

Umarım bu konu gerilimin azalmasına neden olur. Gerilimi tırmandırmaya çalışmıyoruz, İsrail ile İran ya da Hizbullah ile İsrail arasında bir savaş görmek istemiyoruz. Bölgedeki tüm ortaklarımızı durumu yatıştırmamıza yardımcı olmaları için ikna etmeye çalışıyoruz.

TÜRKİYE, İRAN İLE DENEYİME SAHİP

Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizden, İran ile ilişkisi olan herkesten bu ilişkiyi gerginliği azaltmak için kullanmalarını istiyoruz. Gerilimi düşürmeye çalışıyoruz. Güven düzeyinde, Türkiye'nin komşusu İran ile çok daha fazla deneyime sahip olduğunu düşünüyorum.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ VARLIĞINA POZİTİF BAKIYORUZ

Flake, Türkiye'nin Afrika'daki varlığı konusunda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Somali'deki varlığını pozitif görüyoruz. (Dışişleri Bakanları) Blinken ile Fidan arasında görüşme oldu ve bu konuları konuştular. Türkiye oradaki anlaşmazlığın çözümünde çok faydalı olabilir. Çin, geleneksel olarak oradaki bölgelerde ilgili ve oradaki ülkeleri borç batağına sürükleyen yatırımlar öneriyor. Türkiye birçok açıdan başka bir şey öneriyor. Birçok batı ülkesinde olan koloni yükünü getirmiyor. Buna pozitif bakıyoruz.

Depremden sonra (6 Şubat) Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışma kararı verdi. Dün Türkiye, Yunanistan'a yangınları söndürmeye yardımcı olmak için uçaklar gönderdi. Bu kongreyle ilgili büyük bir fark yarattı. Benzer olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması olursa ve Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme bağları olursa bu ileriye gidecektir. Kongrede Yunanistan'ın savunan insanlar olduğunu kabul edelim. Oldukça aktif olan Ermeni gruplar da var.

Kongrenin yaklaşımı Türkiye lehine daha iyiye gidiyor. Ne zaman Türkiye faydalı bir rol oynasa -Ukrayna konusu ya da takas gibi- onlara hep "Bakın Türkiye neler yaptı ve sadece onlar yapabilirdi "diyorum. Türkiye ile olan ortaklığımız değerleniyor. Gazze için böyle. Türkiye bizim konuşamadığımız gruplarla konuşabiliyor.