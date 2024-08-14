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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT'E övgü yağdırdı: Türkiye'den başkası yapamaz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da MİT'in koordinesinde ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir takası hakkında konuştu. MİT'e övgü yağdıran Flake Türkiye’den başka bir ülkenin böyle bir esir takasının altından kalkamayacağını düşündüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:13 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:28
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’E övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz

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Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında esir takasında oynadığı rol dünya gündemine damga vurmaya devam ediyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'den başka bir ülkenin böyle bir esir takasının altından kalkamayacağını düşündüğünü söyledi ve MİT'e övgü yağdırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff FlakeABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

"TÜRKİYE'DEN BAŞKASI YAPAMAZ"

Flake "Türkiye'nin yaptığı şekilde başka bir ülkenin bunun altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel, mükemmel bir işti" şeklinde konuştu ve Türkiye NATO için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu belirterek, ABD seçimleri sonrası hangi yönetim olursa olsun Türkiye ile ilişkilerde büyük değişiklik olmayacağını belirtti.

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"TÜRKİYE ÇOK PROFESYONEL BİR BÜROKRASİYE SAHİP"

Flake, ABD Başkanı Joe Biden'ın esir takasından sonra Başkan Erdoğan'ı aradığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Başkan Biden doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti. Bu 7 ülkenin, 7 uçağın dahil olduğu çok komplike bir işti. Çok zorlu bir takastı ve Türkiye çok profesyonel bir bürokrasiye sahip. Türk istihbarat servisi MİT, son derece iyi bir iş çıkardı ve bu işi gizli tuttu. Böyle bir işi bu kadar gizli tutmak çok zor. Her an bir şeyler olabileceğine dair çok fazla işaret vardı. Türkiye'nin yaptığı şekilde başka bir ülkenin bunun altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel, mükemmel bir işti.

"NATO'DA VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK"

Flake, Türkiye'nin NATO'da vazgeçilmez bir müttefik olduğunu belirtti ve "Türkiye, NATO'da vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca gösterdi. (Ukrayna) savaşının beşinci gününde Türkiye Montrö Sözleşmesi'ni devreye soktu, bu önemli bir tedbirdi. 26'ıncı NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek ve bu çok önemli. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez, değerli bir üyesi, ABD'nin ardından ikinci en büyük askeri gücü ve son birkaç yılda değerini kanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle birlikte büyük bir yabancı askeri F-16 satışı da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

F 16 KONUSUNDA OLUMLU MESAJ

Blok 70, sadece NATO içindeki yakın müttefiklerimiz tarafından kullanılan en sofistike F-16'lar. Bunun ilerlemeyeceğine dair bazı düşünceler var. Ama ilerledi. Bu alımla ilgili her şey yolunda gidiyor. Yani güvenlik tarafında gerçekten mutluyuz.

MAHMUD ABBAS ZİYARETİ

Türkiye'nin İsrail ve İran arasındaki savaştan fayda sağlamayacağını biliyorum. Türkiye'nin Abbas'ı ağırlamasının harika olduğunu düşünüyorum. Filistin Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri kesinlikle destekliyoruz, ileriye dönük büyük bir rolleri var.

Kongre önemli bir rol oynadığı için yönetimler arasında büyük bir değişim görülmüyor. Her yönetimin öncelikleri oluyor. Ocak ayından sonra, hangi yönetim olursa olsun Ankara ile ilişkilerimizde büyük bir değişim olmaz.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞI

Umarım bu konu gerilimin azalmasına neden olur. Gerilimi tırmandırmaya çalışmıyoruz, İsrail ile İran ya da Hizbullah ile İsrail arasında bir savaş görmek istemiyoruz. Bölgedeki tüm ortaklarımızı durumu yatıştırmamıza yardımcı olmaları için ikna etmeye çalışıyoruz.

TÜRKİYE, İRAN İLE DENEYİME SAHİP

Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizden, İran ile ilişkisi olan herkesten bu ilişkiyi gerginliği azaltmak için kullanmalarını istiyoruz. Gerilimi düşürmeye çalışıyoruz. Güven düzeyinde, Türkiye'nin komşusu İran ile çok daha fazla deneyime sahip olduğunu düşünüyorum.

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TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ VARLIĞINA POZİTİF BAKIYORUZ

Flake, Türkiye'nin Afrika'daki varlığı konusunda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Somali'deki varlığını pozitif görüyoruz. (Dışişleri Bakanları) Blinken ile Fidan arasında görüşme oldu ve bu konuları konuştular. Türkiye oradaki anlaşmazlığın çözümünde çok faydalı olabilir. Çin, geleneksel olarak oradaki bölgelerde ilgili ve oradaki ülkeleri borç batağına sürükleyen yatırımlar öneriyor. Türkiye birçok açıdan başka bir şey öneriyor. Birçok batı ülkesinde olan koloni yükünü getirmiyor. Buna pozitif bakıyoruz.

Depremden sonra (6 Şubat) Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışma kararı verdi. Dün Türkiye, Yunanistan'a yangınları söndürmeye yardımcı olmak için uçaklar gönderdi. Bu kongreyle ilgili büyük bir fark yarattı. Benzer olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması olursa ve Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme bağları olursa bu ileriye gidecektir. Kongrede Yunanistan'ın savunan insanlar olduğunu kabul edelim. Oldukça aktif olan Ermeni gruplar da var.

Kongrenin yaklaşımı Türkiye lehine daha iyiye gidiyor. Ne zaman Türkiye faydalı bir rol oynasa -Ukrayna konusu ya da takas gibi- onlara hep "Bakın Türkiye neler yaptı ve sadece onlar yapabilirdi "diyorum. Türkiye ile olan ortaklığımız değerleniyor. Gazze için böyle. Türkiye bizim konuşamadığımız gruplarla konuşabiliyor.

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