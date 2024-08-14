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Fransa'da havada çarpışan 2 Rafale savaş uçağı düştü

Fransa'da iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü. Uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:04 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:06
Fransa’da havada çarpışan 2 Rafale savaş uçağı düştü

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Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 2 askeri uçağın havada çarpıştıktan sonra düştüğü bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü.

Fransız yapımı Rafele savaş uçağıFransız yapımı Rafele savaş uçağı

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Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fransız yapımı Rafele savaş uçağıFransız yapımı Rafele savaş uçağı

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, askeri uçakların karıştığı kaza sonrası operasyon merkezinin harekete geçirildiği ve askeri güçlerin desteği ile arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında jandarma ve itfaiye ekipleri de yer aldı.

Fransız yapımı Rafele savaş uçağıFransız yapımı Rafele savaş uçağı


CAN KAYBI VAR MI?

Valiliğin açıklamasında, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi.

Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu kaydedildi.


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