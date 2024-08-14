Fransa’da havada çarpışan 2 Rafale savaş uçağı düştü

Fransız yapımı Rafele savaş uçağı



BİR PİLOT KENDİSİNİ FIRLATTI, DİĞERİ HER YERDE ARANIYOR



Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.