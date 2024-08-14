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Almanya'da hareketli saatler! Köln-Wahn Askeri Hava Üssü ve Geilenkirchen'deki NATO üssü kapatıldı: 'Sabotaj' şüphesi

Almanya'daki Köln-Wahn Askeri Hava Üssü ve Geilenkirchen kentinde bulunan NATO üssü 'sabotaj' şüphesiyle kapatıldı. Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert, Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'ne izinsiz giriş ve çitte delik tespit ettiklerini söyledi. Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde, Alman ordusunun birçok biriminin yanı sıra Alman hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu olan birim de yer alıyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:24 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:24
Almanya’da hareketli saatler! Köln-Wahn Askeri Hava Üssü ve Geilenkirchen’deki NATO üssü kapatıldı: ’Sabotaj’ şüphesi

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Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nün, sabotaj şüphesiyle giriş çıkışlara bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlenen basın toplatasında, Kölln-Wahn üssünün izinsiz bir giriş sebebiyle kapatıldığını belirterek, "Sabotaj şüphesi de var." ifadesini kullandı.

Collatz, ilgili makamların olayı araştırdığını aktardı.

Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldıAlmanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldı

DELİK TESPİT EDİLDİ

Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert de Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, bu gece su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiğini belirtti.

Fonrobert, fail ya da faillerin bulunabilmesi için üssün bir süre kapatıldığı ancak yoğun aramalara rağmen henüz bulunamadığı bilgisini paylaştı.

"ANORMAL BİR ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Üsse verilen suyun değerlerinde anormal bir artış görüldüğünü, kirletilmiş olabileceğini kaydeden Fonrobert, içme suyundan alınan numunelerin incelenmesine devam edildiğini, bu yüzden üsteki suyun kesildiğini söyledi.

Fonrobert, olayı ciddiye aldıklarını, güvenlik birimlerinin olayı açıklığa kavuşturması için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Fonrobert, bir süre sonra üssün kapılarının tekrar açıldığını bildirdi.

Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldıAlmanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldı

NATO ÜSSÜ DE SABOTAJ ŞÜPHESİYLE KAPATILDI

Öte yandan, Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO üssü de sabotaj şüphesiyle kapatıldı.

Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde, Alman ordusunun birçok biriminin yanı sıra Alman hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu olan birim de yer alıyor.



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