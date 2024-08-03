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MİT'in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 1 Ağustos'ta Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. 7 ayrı ülkedeki cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 10:04 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 10:37
MİT’in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda 1 Ağustos'ta Ankara'da tarihe geçen bir takas operasyonu gerçekleştirildi. 7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı.

MİT'in tarihi operasyonu dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ankara'nın diplomaside gösterdiği başarıyı manşetlerine taşıtan uluslararası medya kuruluşları tarihi takası "Son yılların en büyük takası" , "Eşi benzeri görülmemiş takas", "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük takas" sözleriyle manşetlere taşıdı.

KİMLER EVİNDE DÖNDÜ?
ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor.

MİT imzalı tarihi takas!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı.

Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.

İKİSİ GAZETECİ BİRİ ASKER ÜÇ KİŞİ ABD'YE DÖNDÜ
Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich.

Evan GershkovichEvan Gershkovich

Gazete için Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan Gershkovich'i, "Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak" gerekçesi ile suçladı.

CASUSLUKTAN TUTUKLANAN İLK YABANCI MEDYA ÇALIŞANI
Gershkovich, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi. Gershkovich'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.

The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan GershkovichThe Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich

EVAN GERSHKOVİCH
Gershkovich, 1991'de ABD'de Sovyetler Birliği döneminde ülkeyi terk eden Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan beri Rusçanın konuşulduğu bir ortamda büyüyen Gershkovich, gazetecilik kariyerine 2016'da New York Times'da haber asistanı olarak başladı.

2017'den itibaren Moskova'da The Moscow Times ve AFP için çalışan Gershkovich, 2022'de ABD'nin WSJ gazetesinin Moskova ofisinde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Gershkovich, Mart 2023'te Moskova'nın yaklaşık 1600 kilometre doğusundaki Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı gazetecinin "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Gershkovich, bir Rus tank fabrikasından "gizli bilgi" toplamak üzere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışmakla suçlandı. Gershkovich başta olmak üzere WSJ ve ABD yetkilileri bu iddiaları reddederken, ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Gershkovich'in Yekaterinburg'daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirdi.

Bir yıldan fazla süren mahkeme sonunda Gershkovich, temmuzda casusluktan suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezası aldı.

Eski ABD Deniz Piyadesi Paul WhelanEski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan

PAUL WHELAN
Rusya'da tutuklu olan ve takas operasyonunda ABD'ye teslim edilen bir diğer isim eski bir deniz piyadesi olan Paul Whelan. ABD Deniz Piyade Kolordusu'nda 8 yıl görev yapmış olan Paul Whelan, 2018 yılında "casusluk" suçlaması ile Moskova'da tutuklandı. 2022 yılında Whelan'ın yasadışı silah ticareti ve terör finansmanlığı suçundan 10 yıldır ABD'de hapis yatan Viktor Bout ile takas edilmesi gündeme geldi ancak Paul Whelan'ın adı takas listesinde yer almadı. Bu olay Biden hükümetinin kamuoyunda büyük tepki toplamasına neden oldu.

Kanada doğumlu ve aynı zamanda ABD, İngiltere ve İrlanda vatandaşlıklarına sahip eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Aralık 2018'de casusluk suçlamasıyla Moskova'da gözaltına alındı.

Alsu Kurmasheva, Paul Whelan ve Evan GershkovichAlsu Kurmasheva, Paul Whelan ve Evan Gershkovich

Rus mahkemesi tarafından Haziran 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Whelan, kendisine yöneltilen ABD istihbaratı adına Rusya hakkında casusluk suçlamalarını reddetti. ABD Başkanı Joe Biden, Whelan'ın ABD'ye dönebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini duyurmuştu.

Whelan, takas anlaşmasıyla serbest bırakılanlar arasında en uzun süre hapiste yatan kişi oldu.

Rusya, eski ABD deniz piyadesinin ülkede gizli bilgi topladığını öne sürüyordu. Soruşturmayı yürüten müfettişler, Whelan'ın Moskova'daki Metropol Otel'de gözaltına alındığında gizli bilgiler içeren bir sabit diske sahip olduğunu açıklamıştı.

Whelan, bir arkadaşının düğünü için Rusya'da bulunduğunu ve cihazın Rus bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini savunarak, diskin içinde tatil fotoğrafları olduğunu sandığı yönünde ifade vermişti.

ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva

ALSU KURMASHEVA
ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva da ABD'ye iadesi yapılan bir diğer gazeteci oldu.

ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva

Alsu Kurmasheva, Mayıs 2023'te ailevi sebeplerden dolayı gittiği Rusya'dan Çekya'ya dönmeye çalışırken havaalanında gözaltına alındı. "Yabancı çalışan olup devlete bildirmeme" ve "dezenformasyon" suçlarından hüküm giydi.

İlya Yaşinİlya Yaşin

İLYA YAŞİN
Rusya'da muhalif siyasi faaliyetleriyle tanınan İlya Yaşin, ülkede düzenlenen çok sayıda gösteride yer almış ve kısa süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

İlya Yaşinİlya Yaşin

Rusya Adalet Bakanlığı, yurt dışından ödeme aldığı gerekçesiyle Yaşin'i 2022'de yabancı ajan listesine ekledi. Rus ordusu hakkında internet üzerinden asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle aynı yıl göz altına alınan Yaşin, mahkeme tarafından 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaşin, Rusya'da aşırılıkçılıktan tutuklu bulunduğu hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın yardımcılarından birisi olarak da tanınıyordu.

Vladimir Kara-MurzaVladimir Kara-Murza

PUTİN'E MUHALİF KARA-MURZA ALMANYA'YA DÖNDÜ
Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük muhaliflerinden olan Vladimir Kara-Murza da Türkiye'deki takas operasyonunda Almanya'ya dönen önemli isimlerden biri oldu.

25 yıl hapse mahkum edilen Vladimir Kara-Murza, Nisan 2022'de Rus ordusu hakkında "yanlış bilgi" yayma, "istenmeyen bir örgütle" işbirliği yapma ve devlete ihanet suçlamalarıyla tutuklandı.

Vladimir Kara-MurzaVladimir Kara-Murza

İKİ KEZ ZEHİRLENDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İki kez zehirlenen ve ölümden dönen Vladimir Kara-Murza'ya verilen ceza uluslararası kamuoyunda sıkça kınandı. Vladimir Kara-Murza, hapishanede olduğu dönemde Washington Post için yazılar da kaleme aldı.

1993 doğumlu Alman vatandaşı paralı savaşçı Rico Krieger1993 doğumlu Alman vatandaşı paralı savaşçı Rico Krieger

RICO KRIEGER İDAM CEZASINDAN KURTULDU
Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico Krieger, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus'ta gözaltına alındı. Rico KRİEGER, Belarus'a turist olarak gittiğini iddia etti ancak Rusya'ya göre bu ajanlık için bir kılıftı. Rico Krieger, Rusya'ya göre Ukrayna güvenlik servislerinde yer aldı.

Altı ayrı suçlama ile mahkum edilen Rico Krieger, 24 Haziran 2024'te "terör ve paralı askerlik" suçlamaları ile Belarus'ta idam cezasına çarptırıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rico Krieger afetti. Krieger, affedildikten 2 gün sonra Türkiye'de gerçekleştirilen takas operasyonu ile Almanya'ya döndü.

1993 doğumlu Alman vatandaşı paralı savaşçı Rico Krieger, geçen yıl Belarus'a turist olarak geldiğini ve Ukrayna istihbaratının yönlendirmesiyle Belarus'ta sabotaj eylemleri düzenlediğini, ülkedeki askeri tesislerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etmişti.

Rico KriegerRico Krieger

Krieger, terör eylemi, ajanlık faaliyeti, paralı askerlik faaliyeti, aşırılıkçı grup oluşturmak ve aşırılıkçı gruba katılmak, patlayıcı taşımak ve depolamak, iletişim hatlarına kasıtlı zarar verme suçlarından yargılanmış ve 24 Haziran'da idam cezasına mahkum edilmişti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Krieger hakkında af kararı çıkarmıştı.

Rico KriegerRico Krieger

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Krieger'in 2015-2016 yılları arasında Almanya'daki ABD tesislerine güvenlik hizmeti sunan bir firma olan Pond Security'de çalıştığını belirtmişti. Alman Kızıl Haçı da Rico Krieger'in geçmişte örgütün "bir bölge derneği" için çalıştığını kaydetmişti.

Krieger'in Ukrayna'daki yabancı paralı asker gruplarına katılmak için başvuru gönderdiği ifade ediliyor.

İdam cezası kararının ardından Belarus devlet televizyonunda videosu yayınlanan Krieger'in, Belarus lideri Lukaşenko'dan merhamet dilediği ve Alman hükümetini eylemsizlikle suçladığı da görülmüştü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov

RUS İSTİHBARAT ÇALIŞANI RUSYA'YA DÖNDÜ
Rusya için önemli bir isim olan Vadim Krasikov, takas operasyonunda Almanya'dan getirilen tek isim oldu.

Vadim Krasikov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in terörist olarak adlandırdığı Çeçen muhalif savaşçı Zelimkhan Khangoshvili öldürmek için FSB tarafından özel eğitim alarak, Berlin'e gönderildi. Vadim Krasikov, 2019'da Khangoshvili'yi almanya'da öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Yakalandığı ilk dönemde Rusya ile bağlantısı reddedilen Vadim Krasikov için Putin daha sonra "vatansever" ifadelerini kullandı. Vadim
Krasikov'un, ölmeden önce muhalif siyasetçi Aleksey Navalny ile takası da gündeme gelmişti.

RUSYA'YA DÖNEN İKİ ÇOCUKLU BİR AİLE DE VARDI
Dizilere konu olan bir hikaye gerçek oldu. Tarihi takasta iki çocuklu Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne çalışan karı-koca da yer aldı. SVR çalışanı Artem Dultsev ve Anna Dultseva Slovenya'da sahte Arjantin pasaportu ile yakalandı.

Maria Rosa Mayer Munoz takma ismini kullanan Anna Dultseva, Slovenya'da bir sanat galerisi sahibi gibi davranıyordu. İki çocukları ile birlikte Slovenya'dan getirilen aile takas operasyonu ile Rus yetkililere teslim edildi.

Ankarada dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusyadan peş peşe teşekkürAnkarada dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusyadan peş peşe teşekkür

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