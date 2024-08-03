MİT’in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda 1 Ağustos'ta Ankara'da tarihe geçen bir takas operasyonu gerçekleştirildi. 7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı.

MİT'in tarihi operasyonu dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ankara'nın diplomaside gösterdiği başarıyı manşetlerine taşıtan uluslararası medya kuruluşları tarihi takası "Son yılların en büyük takası" , "Eşi benzeri görülmemiş takas", "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük takas" sözleriyle manşetlere taşıdı.

KİMLER EVİNDE DÖNDÜ?

ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı.



Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.



İKİSİ GAZETECİ BİRİ ASKER ÜÇ KİŞİ ABD'YE DÖNDÜ

Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich.